Stuttgart - Am Mittwoch war der deutsche Leitindex zwischenzeitlich auf 12.550,50 Punkte, den tiefsten Stand seit Ende Mai, abgesackt, so die Börse Stuttgart.Die Draghi-Rede vom Dienstag sorge bei Anlegern weiter für Wirbel. Zunächst habe sich der Notenbankchef optimistisch geäußert, dass sich der Aufschwung in der Euro-Zone fortsetze. Doch dann habe Draghi - für viele überraschend - auch das Wort "Inflation" in den Mund genommen und angedeutet, dass sich die Inflation in der Euro-Zone bald wieder in Richtung der Inflationsziele der EZB bewegen könnte. Faktoren, die die Inflation gedrückt hätten, seien vor allem vorübergehend. Marktteilnehmer hätten diese Aussage so gedeutet, dass die EZB über eine Straffung der extrem lockeren Geldpolitik nachdenke. Das müsse noch keine Zinserhöhung bedeuten, aber die Notenbank könnte schon bald das Volumen ihrer Anleihekäufe herunterfahren und damit den "Einstieg in den Ausstieg" einleiten, womit die Zeit des billigen Geldes schon bald vorbei sein könnte.

Den vollständigen Artikel lesen ...