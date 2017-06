Neue US-Konjunkturdaten dürften zum Wochenausklang den Takt an der Wall Street vorgeben. Es wird mit Spannung darauf geschaut, ob sich die Reihe negativer Überraschungen fortsetzt. In einem solchen Szenario muss die US-Notenbank möglicherweise ihren Zinserhöhungszyklus überdenken. Während die Fed bis Ende nächsten Jahres bislang mit vier weitere Erhöhungen plant, geht der Markt lediglich von zwei weiteren Zinsschritten in diesem Zeitfenster aus. Der Future auf den S&P-500 deutet eine wenig veränderte Eröffnung am Kassamarkt an.

Vorbörslich stehen die persönlichen Einnahmen und Ausgaben für Mai auf der Agenda. Kurz nach der Startglocke folgen der Index der Einkaufsmanager der Region Chicago für Juni sowie die zweite Umfrage für den Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan.

Bei den Einzelwerten dürfte die Nike-Aktie im Fokus stehen. Der Sportartikelhersteller hat im vierten Geschäftsquartal mit Umsatz sowie Gewinn die Erwartungen übertroffen. Der Adidas-Konkurrent durchläuft derzeit eine Restrukturierung, in deren Rahmen die Belegschaft um 2 Prozent verkleinert und der Fokus stärker auf Kernmärkte und den Onlinehandel gelegt werden soll. Die Aktie steigt vorbörslich um 6,6 Prozent.

Für die Papiere von Micron Technology geht es um 2,6 Prozent nach oben. Der Halbleiter-Konzern hat einen Gewinn im dritten Quartal verbucht, nachdem im Vorjahr noch rote Zahlen geschrieben worden waren. Auch der Umsatz übertraf die Erwartungen der Analysten.

June 30, 2017

