Obwohl der gesamte Markt seit Donnerstag merklich unter Druck steht und zum Teil größere Abgaben verkraften musste, überraschte der DAX-Konzern Bayer mit einer Umsatz- und Gewinnwarnung im Freitagshandel.

Zur Überraschung der Börsianer hat der Pharma- und Chemiekonzern Bayer eine Umsatz- und Gewinnwarnung am Freitag veröffentlicht, besonders hiervon betroffen sind die Sparten Crop Science und Consumer Health. Dies werde auch auf Konzernebene zu einer Anpassung der Prognosen für Umsatz- und Ergebniskennzahlen führen, wie Bayer am Freitag weiter ausführte. Die Reaktion der Anleger ließ nicht lange auf sich warten, das Wertpapier verlor bislang etwas mehr als vier Prozent auf ein Kursniveau von derzeit 113,00 Euro. Übergeordnet aber tendiert der Wert seit Jahren in einem langfristigen Aufwärtstrend, der noch genügend Kurspotential zur Unterseite bietet, ohne dass der bisherige Trendverlauf nachhaltig gestört wird. Kurzfristig aber könnten noch weitere Abgaben folgen, die charttechnischen ...

