Auch wenn der Kursverlauf aufgrund des aktuell starken Euros mit einer kleinen Delle versehen ist: Insgesamt entwickelt der Dax sich prächtig - was vermutlich auf eine Vielzahl unterschiedlicher Ursachen zurückzuführen ist. Zum einen sehen sich viele Sparer gezwungen, in Aktien zu investieren - festverzinsliche Finanzprodukte liefern nur noch eine sehr geringe Rendite. Zum anderen ist es um die deutsche Wirtschaft derzeit bestens bestellt. Eine ganz spezielle Frage lautet dennoch: Wie ist es um die Investition in Rohstoffe bestellt? Diese Anlageklasse ist nicht unumstritten; Experten raten dazu, die Risiken nicht zu unterschätzen. Komplizierte Finanzprodukte machen Rohstoffinvestition schwierig Prinzipiell erscheint es einfach, in Rohstoffe zu investieren. Üblicherweise ist dies aber nicht physisch möglich, von Gold einmal abgesehen. Es muss also grundsätzlich entschieden werden, ob gegen die Rohstoffförderung investiert wird, was beispielsweise mittels Aktien durch entsprechende Unternehmensbeteiligungen möglich wäre. Die Alternative besteht darin, Zertifikate zu kaufen, was einem Rohstoffbesitz gleichkäme. Darüber hinaus werden ganz unterschiedliche Finanzprodukte angeboten, die entweder hohe Chancen und Risiken bieten oder aber auf eine langfristige...

