der DWS Akkumula hat in den vergangenen Tagen einen neuen Anlauf in Richtung eines neuen Rekordhochs genommen. Die Kurse sind bis auf wenige Cent an das bisherige Top 1033,95 Euro, erreicht am 2. März 2017, herangekommen. Dies dürfte weitere Investoren anlocken, die in einen Fonds investieren möchten, der Blue Chips rund um die Welt kauft. Dabei beruht die Strategie darauf, sowohl substanzstarke wie auch wachstumsstarke Unternehmen im Depot aufzunehmen. ... (Frank Holbaum)

