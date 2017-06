Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-30 / 12:24 - Innovative Werbeform schafft Mehrwert für Nutzer *- *App clever-tanken.de und McDonald's(R) Restaurants führen Aktion im Juli 2017 durch *- *Autofahrer erhalten in der clever-tanken.de-App Gutschein für McDonald's(R) *Nürnberg, 30. Juni 2017: clever-tanken.de startet im Juli eine Aktion mit McDonald's Deutschland. Mit der App von clever-tanken.de lässt sich im Zeitraum vom 1. bis 31. Juli 2017 nicht nur beim Tanken Geld sparen, sondern auch bei einem Besuch in den mehr als 1.000 teilnehmenden McDonald's*(R) *Restaurants in Deutschland.* Um am Deal teilzunehmen, benötigen Autofahrer die App von clever-tanken.de auf ihrem Smartphone. Dort wird der Gutschein für den Clever-Deal von McDonald's(R) zwischen dem 1. und 31. Juli angezeigt. Sparfüchse können so zwei sechser Chicken McNuggets(R) zum Preis von einem ergattern und dadurch 50 Prozent sparen. "Außerhalb der Innenstädte befinden sich viele McDonald's(R) Restaurants in der Nähe von Tankstellen. Gerade jetzt in der Ferienzeit sind Tanken und Essen ein fester Bestandteil fast jeder Urlaubsreise", sagt Steffen Bock, Gründer und Geschäftsführer von clever-tanken.de. Sollte auf der Fahrt der Hunger kommen, lässt sich der Gutschein simpel in allen teilnehmenden Restaurants einlösen. Damit ist clever-tanken.de Vorreiter in Sachen innovative Werbeform. Denn: Die App bietet dem Autofahrer einen konkreten Mehrwert, indem der Fahrer während seinen Erledigungen bei Kooperationspartnern den Gutschein einlösen kann. Welche Restaurants an der Aktion teilnehmen, kann direkt in der App auf der Karte, neben den günstigsten Tankstellen, eingesehen werden. Durch den Clever-Deal können Reisende ihre Urlaubskasse doppelt schonen. Bock empfielt Autofahrern generell über das Internet, Navigationsgerät oder Vergleich-Apps zu prüfen, wo das Tanken entlang der geplanten Fahrtroute am günstigsten ist. "Außerdem sollten sie vermeiden, am Mittag und in den frühen Abendstunden zu tanken, da die Preise in diesen Zeiträumen am höchsten sind." *Über das Unternehmen:* Als weltweit erstes Unternehmen informierte die infoRoad GmbH mit ihrem Internetportal www.clever-tanken.de bereits im Jahr 1999 Autofahrer in Deutschland über die günstigsten Kraftstoffpreise der jeweiligen Umgebung. Seit 2013 ist clever-tanken.de einer der ersten zugelassenen Verbraucherinformationsdienste bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). Unterstützt von Recherchen des eigenen Teams werden damit täglich die Preise nahezu aller Tankstellen in Deutschland aktualisiert. Wie eine aktuelle Auswertung zeigt, ist clever-tanken.de mit rund 16,8 Millionen Zugriffen im Monat Dezember 2016 heute klarer Marktführer unter den Benzinpreis-Vergleichsportalen. Dabei fallen rund 70 Prozent der Zugriffe allein auf die App, die seit dem Relaunch im Oktober 2014 ihre Nutzerzahlen fast verdreifacht hat. Nicht nur Verbraucher greifen auf die Services von clever-tanken.de zurück. Auch Anbieter wie HERE, Spiegel und Garmin verwenden die Datenbank, um ihre Nutzer über die aktuellen Spritpreise zu informieren. Print- und Rundfunkmedien nutzen den Dienst, um ihren Rezipienten die günstigsten Tankstellen der Umgebung zu melden. Neben der Verfügbarkeit von clever-tanken.de für alle gängigen Betriebssysteme sieht Geschäftsführer Steffen Bock als Gründe für die stetig wachsenden Nutzerzahlen vor allem die Informationsvielfalt, die den Usern zur Verfügung steht. Während andere Portale oft nur Standardspritsorten aufführen, vergleicht clever-tanken.de auch Sondersorten wie alle Super Plus- und Premiumsorten. Des Weiteren stehen den Nutzern zusätzliche Informationen zu vorhandenen Leistungsangeboten wie Zahlungsmittel, Waschanlage, Shop oder Werkstattservice an den angesteuerten Tankstellen zur Verfügung. Als besonderes Angebot erhalten die Nutzer der App von clever-tanken.de außerdem eine exklusive HEM-Tiefpreisgarantie. Diese sichert ihnen den günstigsten Spritpreis aller Tankstellen im Umkreis von fünf Kilometern, der an der nächsten in diesem Radius liegenden HEM-Tankstelle eingelöst werden kann. Weitere Informationen im Internet unter: www.clever-tanken.de [1] *Pressekontakt* scrivo PublicRelations Ansprechpartnerin: Nadine Anschütz Elvirastraße 4, Rgb. D-80636 München Telefon: +49 89 45 23 508 10 Telefax: +49 89 45 23 508 20 E-Mail: nadine.anschuetz@scrivo-pr.de Internet: www.scrivo-pr.de [2] _Urlaubsvertretung bis 04.07.2017:_ Anastasia Husser Telefon: +49 89 45 23 508 14 E-Mail: anastasia.husser@scrivo-pr.de *Unternehmenskontakt* infoRoad GmbH Geschäftsführer: Steffen Bock Hauptstraße 27 D-90562 Heroldsberg Internet: www.clever-tanken.de [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: InfoRoad GmbH Schlagwort(e): Informationstechnologie 2017-06-30 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 588297 2017-06-30 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=3b0949080e2e2aaed9d97a9c2da385a8&application_id=588297&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=e81c659b77cdd7fc0256db2b28b560a8&application_id=588297&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2017 06:25 ET (10:25 GMT)