Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt kann am Mittag des letzten Handelstages des Semesters zulegen. Der Leitindex SMI hat nach einem noch negativen Start schnell ins Plus gedreht und macht einen Teil der Abgaben vom Vortag wieder wett. Für eine Rückeroberung der Marke von 9'000 Punkten reicht es aber noch nicht und der Abstand zum erst am Dienstag markierten Jahreshoch bei 9'146 Punkten ist immer noch gross. Am positiven ersten Semester ist aber kaum noch zu rütteln. Aktuell steuert der SMI auf ein Plus von 9,2% seit Jahresbeginn zu.

Die jüngsten Inflationsdaten aus der Eurozone deuten auf eine weiter schwache Teuerung hin. Damit würde ein schnelles Ende der lockeren EZB-Politik unwahrscheinlicher, kommentieren Volkswirte. Zuletzt habe der Ausverkauf an den Bondmärkten auf ein Ende der Geldschwemme hingedeutet, hiess es von anderer Seite. Insgesamt würden Zinsen, Öl und Währungen derzeit für Unruhe sorgen. Am Morgen kamen bereits gute Zahlen vom deutschen Einzelhandel. Hierzulande hat sich das KOF-Konjunkturbarometer im Juni aufgehellt. Am Nachmittag wird noch der PMI Chicago aus den USA im Fokus stehen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen Freitagmittag 0,35% höher bei 8'974,99 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,41% auf 1'413,10 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,40% auf 10'191,62 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 24 im Plus, fünf im Minus und einer (Lonza) unverändert.

Die Uhrenwerte Richemont (+1,5%) und Swatch ...

