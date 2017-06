München (ots) - Die Grünen sind auf der Suche nach ihrem Profil. Themen wie Klima- und Umweltpolitik werden längst auch von anderen Parteien besetzt. Welche Schwerpunkte wollen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Wahlkampf setzen? Drei Monate vor der Bundestagswahl sind die Umfragewerte eher mäßig. Eine schwarz-grüne Mehrheit ist in weite Ferne gerückt. Welche Koalitionsmöglichkeiten bleiben? Ist Jamaika auf Bundesebene eine realistische Option? Wäre ein rot-rot-grünes Bündnis eine Alternative? Oder will die Partei weitere vier Jahre in die Opposition?



Nach außen demonstrieren die Grünen Geschlossenheit, aber vor allem der beliebte und unbequeme Ministerpräsident Kretschmann funkt immer wieder dazwischen. Den von der Partei geforderten Ausstieg aus der Verbrennungsmotortechnik bis 2030 hält er für einen "Schwachsinns-Termin". Wie schwierig ist es, die linken und realpolitischen Flügel der Partei zusammenzuhalten?



Diesen und anderen Fragen stellt sich Katrin Göring-Eckardt am Sonntag, 2. Juli 2017, um 18:30 Uhr im "Bericht aus Berlin". Tina Hassel und Thomas Baumann begrüßen die Parteichefin und Spitzenkandidatin von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN als ersten Gast in der Reihe der ARD-Sommerinterviews im Ersten.



Im Anschluss beantwortet Katrin Göring-Eckardt Zuschauerfragen online: im neuen Format "FRAG SELBST! Spitzenpolitiker im Live-Dialog". Userinnen und User können sich live per Facebook-Kommentar oder über die Website www.frag-selbst.de beteiligen. Dort und auf den Online-Plattformen von tagesschau.de werden auch die Antworten gesendet.



Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin", sonntags, 18:30 Uhr im Ersten:



9. Juli 2017: Dietmar Bartsch (Die Linke) 16. Juli 2017: Angela Merkel (CDU) 20. August 2017: Horst Seehofer (CSU) 27. August 2017: Martin Schulz (SPD)



