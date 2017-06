Liebe Trader,

Überraschend hat der Pharma- und Chemiekonzern Bayer eine Umsatz- um Gewinnwarnung am Freitag veröffentlicht, insbesondere die Sparten Crop Science und Consumer Health sind hiervon betroffen - Dies werde auch auf Konzernebene zu einer Anpassung der Prognosen für Umsatz und Ergebniskennzahlen führen, wie Bayer weiter ausführte. Die Reaktion der Anleger ließ nicht lange auf sich warten, das Wertpapier notiert zur Stunde mit einem Kursabschlag von etwas mehr als vier Prozent auf einem Niveau von grob 113,00 Euro. Nichtsdestotrotz steckt die Aktie seit Jahren in einem langfristigen Aufwärtstrend, der noch genügend Kurspotential zur Unterseite bietet, ohne dass der bisherige Trendverlauf nachhaltig gestört wird. Kurzfristig aber könnten noch weitere Abgaben folgen, die charttechnischen Marken sind hierbei eindeutig und können für eine Handelsentscheidung herangezogen werden.

Short-Chance:

Kursnotierungen unterhalb von 113,00 Euro sollten die Bayer-Aktie weiter unter Druck setzen und in Richtung des Unterstützungsbereichs von grob 107,20 Euro weiter abwärts führen. Damit würde das Wertpapier zeitgleich die 200-Tage Durchschnittslinie ansteuern, die kurzfristig für einen Gegenbewegung sorgen dürfte. Die Verlustbegrenzung bei einem direkten Short-Engagement ist allerdings nicht höher als 115,00 Euro anzusetzen - volatile Kursschwankungen sollten in den nächsten Handelstagen zwingend einkalkuliert werden. Auf der Oberseite hellt sich das Chartbild hingegen erst wieder merklich auf, sobald das Bayer-Wertpapier wieder über das Niveau von mindestens 117,00 Euro zulegt. Dann könnte sogar noch einen Kursanstieg an die Jahreshochs bei 123,90 Euro starten, erscheint Aufgrund der negativ zu wertenden Nachrichtenlage weniger wahrscheinlich.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order: 113,00 Euro

Kursziel: 107,20 Euro

Stopp: > 115,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,00 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Bayer AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 113,20 Euro; 12:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

