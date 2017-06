Zürich (ots) - Das Geschäft von PwC basiert auf vertrauensvollen

Geschäftsbeziehungen. Dabei sind die Mitarbeiter die wertvollste

Ressource für den Erfolg des Unternehmens. PwC Schweiz investiert

gezielt in die Zukunft: Ab 1. Juli 2017 gehören acht neue Partner zur

Führungsetage. Die Experten unterstützen die Kunden dabei, neue Werte

zu schaffen.



PwC Schweiz ernennt per 1. Juli 2017 acht neue Partner. Gemeinsam

bieten die Experten eine Kombination aus diversen

Branchenkenntnissen. Sei es aus der Wirtschaftsberatung und -prüfung

oder aus der Steuer- und Rechtsberatung. In einem anspruchsvollen

Markt schaffen die neuen Führungskräfte einen Mehrwert für Kunden -

von der Strategieentwicklung bis hin zur praktischen Umsetzung.



Die neuen Partner von PwC Schweiz (Name, Geschäftsbereich,

Standort):



Sergey Bezborodov, Steuer- und Rechtsberatung, Zürich

Dominik Birrer, Steuer- und Rechtsberatung, Luzern

Michèle Hess, Wirtschaftsprüfung, Zürich

Bruno Hollenstein, Steuer- und Rechtsberatung, Zürich

Michiel Mannaerts, Wirtschaftsprüfung, Genf

James Norman, Wirtschaftsprüfung, Zürich

Falk von der Heyde, Wirtschaftsberatung, Zürich

Antoine Wüthrich, Wirtschaftsprüfung, Lausanne



Urs Honegger, CEO PwC Schweiz, freut sich über den frischen Wind

in der Partnerschaft: «Unser Geschäft basiert auf langfristigen und

vertrauensvollen Geschäftsbeziehungen. Wir verdanken unseren Erfolg

dem herausragenden Wissen, der Erfahrung und der beruflichen

Leidenschaft unserer Mitarbeiter. Mit der Ernennung der neuen Partner

legen wir das Fundament für eine weiterhin erfolgreiche und

dynamische Zukunft.»



