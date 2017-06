New York - Bayer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jeremy Redenius von Sanford C. Bernstein & Co: Jeremy Redenius, Aktienanalyst von Sanford C. Bernstein & Co, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF).

Den vollständigen Artikel lesen ...