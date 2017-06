Lauda-Königshofen - Vonovia-Aktie: Hervorragende Short-Chancen - Chartanalyse Noch bis Mitte Juni hielt sich die Aktie von Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) in einem untergebrochenen Aufwärtstrend auf und konnte auf ein Jahreshoch von 36,70 Euro zulegen, drehte aber kurz vor den Verlaufshochs aus 2016 wieder zur Unterseite ab und testete in der Vorwoche den gleitenden Durchschnitt EMA 50, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

