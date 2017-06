Linz - Die EZB spricht von Missinterpretationen und versucht zu beschwichtigen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mario Draghis Ausführungen bei der Eröffnungsrede in Sintra beim EZB Forum in Portugal seien irrtümlich so verstanden worden, dass die EZB jetzt konkret über eine Zinsanhebung nachdenke. Die massive Reaktion von EUR/USD habe die EZB-Verantwortlichen anscheinend nervös gemacht und man habe versucht, verbal zu beschwichtigen. Nur genützt habe das aber nichts. EUR/USD habe gestern den ganzen Tag im Bereich zwischen 1,1386 und 1,1440 verharrt. Nach drei Tagen mit massiven Kursgewinnen dränge sich die Frage auf, wann man erste Rücksetzter sehen werde!? (30.06.2017/alc/a/a)

