Hongkong (ots) - Ferraris, Lamborghinis, Maseratis soweit das Auge reicht. Jährlich im August verwandeln sich das kalifornische Städtchen Monterey und sein Nachbarort Carmel-by-the-Sea bei der Monterey Car Week in ein Paradies für Autoliebhaber. Highlight der einwöchigen Motorshow ist die Vergabe des "The Peninsula Classic Best of the Best Award". Zum zweiten Mal küren Peninsula Hotels damit den besten Oldtimer der Welt.



Nach der erfolgreichen Premiere 2016, bewerben sich die Sieger der angesehensten internationalen Autoschauen auch in diesem Sommer wieder um den prestigeträchtigen Award. Zu den acht Nominierten für die begehrte Auszeichnung zählen Oldtimer aus den 1930er Jahren bis hin zu italienischen Sportwagen aus den 1950er und 1970er Jahren. Der Gewinner des "Best of the Best Award" wird am 15. August 2017 im Rahmen einer Gala in der exklusiven Quail Lodge gekürt.



"Der Award ist die namhafteste Auszeichnung der Motorsportwelt. Er würdigt meisterhafte Handwerkskunst und die feinsten Charakteristika der am höchstbewerteten Wagen des Circuit. Liebe zum Detail, Eleganz und Tradition - für diese Werte steht Peninsula und so fungieren wir nur allzu gern als Schirmherr dieser Ehrung", so The Honorable Sir Michael Kadoorie, Mitbegründer des Preises und Chairman der The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited (HSH), Muttergesellschaft der The Peninsula Hotels.



Zu den acht Nominierten gehören Raritäten wie der 1953er Ferrari 375 MM Spyder by Pinin Farina, von dem es nur neun Modelle gibt. Zudem stellen sich Automobil-Stars wie der 1938er Alfa Romeo 8C 2900B Berlinetta oder der 1952er Pegaso Z-102 Berlineta Cúpula der hochkarätigen, mit prominenten Namen besetzten Jury. Jean Todt, Präsident des Welt-Automobilverbands, TV-Moderator Jay Leno, BMW-Chefdesigner Chris Bangle, Modedesigner Ralph Lauren und Ur-Ur-Ford-Enkel Henry Ford III. sind nur einige der Experten des 24-köpfigen Komitees.



