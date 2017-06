Waabs/Ostsee Schleswig-Holstein (ots) -



Am 23. Juli wird wieder um die Meisterschaft geditscht: Die Ostseefjord Schlei GmbH sucht zum zweiten Mal den Meister des Steineditschens



Auf dem Campingplatz Heide an der Schleswig-Holsteinischen Ostsee werden wieder Steine über das Wasser schnellen, denn dort wird am 23. Juli zum zweiten Mal der Wettkampf im Steineditschen ausgetragen. Große und kleine Teilnehmer können dann den jeweils Besten in zwei unterschiedlichen Altersgruppen (bis 12 Jahre und ab 13 Jahre) unter sich ausmachen.



Auf die älteren Teilnehmer wartet der "Genauigkeits-Wettbewerb", bei dem es nicht auf die Anzahl der Sprünge ankommt, sondern auf die Treffsicherheit der Kontrahenten. Die Steine müssen in ein Fangnetz geditscht werden. Der Teilnehmer mit den meisten Steinen im Netz gewinnt diese Disziplin.



Am Nachmittag werden in den Wettbewerbsrunden "Meister der tausend Sprünge" hingegen die exakten Hüpfer pro Wurf gezählt, die an der Wasseroberfläche sichtbar sind. Hier wird es bei den Erwachsenen eine getrennte Damen-, Herren- und Kinderwertung geben.



"Die Sieger jeder Wettbewerbsgruppe erwarten tolle Preise, Urkunden und Steinmedaillen bzw. handgefertigte Pokale aus Ostseesteinen für die Erstplatzierten", erklärt Organisatorin Mandy Lenz von der Ostseefjord Schlei GmbH.



Wer sich bereits im Vorwege kostenlos anmelden möchte, kann das unter www.ditsch-wm.de. Hier findet man ebenfalls die Regeln und weitere Informationen zum genauen Ablauf. Interessierte können sich vor Ort auch noch spontan vor Beginn der jeweiligen Disziplin für die kostenlosen Wettbewerbe anmelden - solange noch Startplätze frei sind. Der Veranstaltungsflyer ist vor Ort oder auf www.ostseefjordschlei.de erhältlich.



Einditschen am Samstag: Das Restaurant Meeresblick sorgt schon am Abend vorher direkt am Strand beim Campingplatz für Leckereien und auch die Surfschule hat an diesem Abend länger geöffnet: Tretboot-Verleih, SUP, Windsurfen, Katamaran Segeln und die letzte Möglichkeit zur Ditsch-Trainingseinheit.



