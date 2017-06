Ab Mitte 2018 soll eine eigenständige Beteiligungsgesellschaft der Förderbank KfW Startups unterstützen. Dazu erhält sie zunächst jährlich rund 100 Millionen Euro, später dann die doppelte Summe als Wagniskapital.

Die bundeseigene Förderbank KfW gründet eine neue Beteiligungsgesellschaft, um Gründer in Deutschland besser mit Wagniskapital zu versorgen. Die Gesellschaft werde Mitte 2018 den Betrieb aufnehmen, teilte die KfW am Freitag in Frankfurt mit. Sie solle bestehende Förderinstrumente der Bank für Gründer bündeln und erweitern sowie Wachstumsfirmen in den kommenden zehn Jahren zwei Milliarden ...

