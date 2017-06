Pressemitteilung der Ekosem-Agrar GmbH:

Ekosem-Agrar steigert Umsatz und Ergebnis in 2016 trotz historisch niedriger Milchpreise

Planzahlen für Umsatz, EBITDA und EBIT erreicht

Umsatz in Euro deutlich gesteigert, +21 % gegenüber Vorjahr

Ergebnis mit rund 4 Mio. Euro deutlich positiv

Milchproduktion auf 220.000 Tonnen in 2016 ausgebaut (+22 %)

Entwicklung des Milchpreises in 2017 sorgt für positiven Ausblick

Die Ekosem-Agrar GmbH, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva, hat ihren Umsatz in 2016 trotz eines historisch niedrigen Milchpreises kräftig gesteigert. Auf Eurobasis erwirtschaftete die Gruppe Erlöse in Höhe von 118,7 Mio. Euro (+21 %), währungsbereinigt stiegen die Erlöse auf 130 Mio. Euro (+32 %).

Wesentlich zu dieser zufriedenstellenden Entwicklung beigetragen hat das operative Wachstum der Gruppe: Die jährlich produzierte Milchmenge konnte von 180.000 Tonnen im Geschäftsjahr 2015 auf 220.000 Tonnen im abgelaufenen Geschäftsjahr erhöht werden (+22 %). Dieser Anstieg resultierte aus dem Wachstum der Milchkuhherde sowie einer höheren Produktivität pro Tier. Die Milchkuhherde vergrößerte sich von 24.900 auf 27.400 Tiere im Stichtagsvergleich. Die Milchleistung je gemolkener Kuh stieg von 24,3 kg im Vorjahr auf 25,7 kg im Jahr ...

