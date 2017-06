DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA findet am Aktien- und Anleihemarkt am Tag vor Independence Day ein verkürzter Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (13.02 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.425,30 +0,22% +8,45% Euro-Stoxx-50 3.487,54 +0,47% +5,99% Stoxx-50 3.151,39 +0,28% +4,68% DAX 12.451,91 +0,29% +8,46% FTSE 7.368,75 +0,25% +3,16% CAC 5.189,11 +0,67% +6,72% Nikkei-225 20.033,43 -0,92% +4,81% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,39 +26

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,31 44,93 +0,8% 0,38 -20,4% Brent/ICE 47,75 47,42 +0,7% 0,33 -18,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.243,82 1.245,70 -0,2% -1,89 +8,0% Silber (Spot) 16,58 16,63 -0,3% -0,05 +4,1% Platin (Spot) 922,25 922,00 +0,0% +0,25 +2,1% Kupfer-Future 2,68 2,68 -0,1% -0,00 +6,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Neue US-Konjunkturdaten dürften zum Wochenausklang den Takt an der Wall Street vorgeben. Es wird mit Spannung darauf geschaut, ob sich die Reihe negativer Überraschungen fortsetzt. In einem solchen Szenario muss die US-Notenbank möglicherweise ihren Zinserhöhungszyklus überdenken. Während die Fed bis Ende nächsten Jahres bislang mit vier weitere Erhöhungen plant, geht der Markt lediglich von zwei weiteren Zinsschritten in diesem Zeitfenster aus. Bei den Einzelwerten dürfte die Nike-Aktie im Fokus stehen. Der Sportartikelhersteller hat im vierten Geschäftsquartal mit Umsatz sowie Gewinn die Erwartungen übertroffen. Der Adidas-Konkurrent durchläuft derzeit eine Restrukturierung, in deren Rahmen die Belegschaft um 2 Prozent verkleinert und der Fokus stärker auf Kernmärkte und den Onlinehandel gelegt werden soll. Die Aktie steigt vorbörslich deutlich. Für die Papiere von Micron Technology geht es ebenfalls nach oben. Der Halbleiter-Konzern hat einen Gewinn im dritten Quartal verbucht, nachdem im Vorjahr noch rote Zahlen geschrieben worden waren. Auch der Umsatz übertraf die Erwartungen der Analysten.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juni PROGNOSE: 58,0 zuvor: 59,4 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Juni (2. Umfrage) PROGNOSE: 94,4 1. Umfrage: 94,5 zuvor: 97,1

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem Abverkauf vom Vortag stabilisieren sich die Kurse an Europas Börsen am Freitag. Die Stimmung wird allerdings als angeschlagen und vorsichtig beschrieben. Nicht nur die hohe Bewertung in einzelnen Sektoren vor allem in den USA sorgt für Unruhe, sondern auch der Renditeanstieg an den Anleihemärkten in den vergangenen Tagen nach der als falkenhaft interpretierten Rede von Mario Draghi. An den Finanzmärkten wird seit den Draghi-Aussagen verstärkt die Zinswende gespielt. Draghi hatte am Dienstag die Bereitschaft der EZB zur Anpassung der Geldpolitik an die anhaltende Konjunkturerholung angedeutet und ebenso die Erwartung, dass sich die gute Konjunktur auch in einer höheren Inflation niederschlagen werde. Unterdessen ist die Kernteuerungsrate im Euroraum im Juni etwas stärker als erwartet gestiegen, was die Einschätzung Draghis zu unterstützen scheint. Die Preise sind im Kern auf 1,1 Prozent gestiegen. Volkswirte hatten 1,0 Prozent erwartet. Die Commerzbank glaubt aber, dass der Preisanstieg nicht der Beginn der von der EZB erhofften Aufwärtsbewegung ist. Denn noch gebe es keine Anzeichen für einen deutlich stärkeren Lohnanstieg. Unter Druck stehen im DAX Bayer mit einem Minus von 4,2 Prozent. Das Pharma- und Agrarchemieunternehmen hat kurz nach Beginn des Handels eine Gewinnwarnung ausgegeben. Adidas legen hingegen um 2,8 Prozent zu nach sehr gut ausgefallenen Zahlen des Konkurrenten Nike. Gut ausgefallene Zahlen von Micron stützen neben einer allgemeinen Erholung den Chipsektor. Micron hat von einer höher als erwarteten Nachfrage aus dem Cloud- und Mobilgeschäft berichtet. Erfolgreich gestaltet sich das Börsendebüt von Delivery Hero. Der erste Kurs der Aktie wurde mit 26,90 Euro festgestellt. Gegenüber dem Ausgabepreis an Erstzeichner von 25,50 Euro entspricht das einem Plus von 5,4 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:50 Do, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1406 -0,19% 1,1428 1,1426 +8,5% EUR/JPY 127,74 -0,22% 128,03 128,53 +3,9% EUR/CHF 1,0934 -0,06% 1,0940 1,0933 +2,1% EUR/GBP 0,8791 +0,11% 0,8781 1,1364 +3,1% USD/JPY 111,98 -0,04% 112,03 112,48 -4,2% GBP/USD 1,2973 -0,32% 1,3014 1,2984 +5,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die jüngste globale Talfahrt an den Aktienbörsen ist am Freitag auch an den asiatischen Börsen nicht spurlos vorbeigegangen. Die asiatischen Märkte hielten sich allerdings etwas wackerer - zumindest im Vergleich zu ihren europäischen Pendants. Mit den Verlusten zum Wochenschluss sind die Vortagesgewinne dennoch wieder Makulatur. Händler charakterisierten den Wochenverlauf als "Achterbahnfahrt". Die Märkte seien derzeit klar stimmungsgetrieben, sagte Chefhändler Gavin Parry von Parry International Trading in Hongkong. In Japan fiel der Nikkei-225 im Verlauf erstmals seit zwei Wochen unter die Markte von 20.000 Zählern. Die weltweit gestiegene Risikoscheu trieb Anleger in den vermeintlich sicheren Yen. Er stieg und belastete damit zusätzlich, weil börsennotierte Unternehmen in der Mehrzahl stark vom Export abhängen. Zudem war die japanische Industrieproduktion im Mai nach dem kräftigen Zuwachs im Vormonat deutlich und etwas stärker als befürchtet gesunken. Da der Yen im späten Geschäft wieder etwas nachgab, hievte dies den Nikkei wieder über die Marke von 20.000 Punkten. In Schanghai schaffte der Composite noch den Sprung ins Plus. Nach guten Konjunkturdaten erholten sich die Kurse. Die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende sowie für das nicht-produzierende Gewerbe waren im Juni gestiegen und besser als erwartet ausgefallen. Ersterer kletterte sogar auf das zweithöchste Niveau des Jahres. Händler sprachen von einer Rotation in zuvor geschmähte Sektoren. In Australien fiel das Minus trotz gestiegener Rohstoffpreise deftiger aus, allerdings hatte Sydney am Vortag zu den festeren Börsen gezählt.

CREDIT

Etwas ausgeweitet haben sich am Freitag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS). Der Kursrutsch an den Börsen und der deutliche Anstieg der impliziten Volatilitäten habe auch die CDS-Prämien etwas nach oben getrieben, heißt es. Dies sei aber rein mechanisch, denn angesichts der unterschiedlichen Interpretationen, wie die Aussagen von EZB-Chef Draghi zur künftigen Inflation zu werten seien, gebe es keinen Druck nach oben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer-Probleme im Pflanzenschutz belasten Konzernergebnis

Vor der Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto zeigt Bayer im Pflanzenschutzgeschäft in Brasilien erhebliche Schwächen. Nach der Erntesaison sind dort unerwartet große Warenbestände in den Lägern liegen geblieben, so dass der Konzern dort mit einmaligen Belastungen von 300 bis 400 Millionen für sein Ergebnis rechnet und deshalb seine Geschäftsprognosen korrigieren muss.

Deutsche Bank bekräftigt: Keine Details zu Trump

Die Deutsche Bank lehnt die Weitergabe von Details über ihre Geschäftsbeziehungen mit US-Präsident Donald Trump weiterhin ab. In einem Schreiben, in das das Wall Street Journal Einblick hatte, begründeten Anwälte der Bank diese Haltung mit dem Datenschutz. Deutschlands größte Bank hatte bereits in einem früheren Schreiben Anfang Juni gegenüber Abgeordneten der Demokraten im US-Kongress entsprechend argumentiert.

Constantin Medien 2016 besser als erwartet, aber Streit belastet

Der Constantin-Medien-Konzern hat sein Geschäftsjahr 2016 operativ nur marginal schwächer und über den eigenen Erwartungen abgeschlossen. Unter dem Strich gab es jedoch einen deutlichen Gewinnrückgang hauptsächlich wegen hoher Abschreibungen im Segment Film.

GEA erweitert Vorstand auf fünf Personen

Die Gea Group AG hat Martine Snels per Anfang Oktober in den Vorstand berufen. Sie wird die Leitung der Regionen- und Länderorganisation des Technologiekonzerns für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie übernehmen. Mit ihrer Berufung wird Gea von einem fünfköpfigen Vorstandsteam geleitet.

Eifrige Heimwerker bescheren Hornbach gutes Frühjahrsquartal

Der Baumarktbetreiber Hornbach hat in seinem ersten Geschäftsquartal von einer starken Nachfrage nach Heimwerkerbedarf profitiert. Neben der Holding steigerte auch der Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG seinen Umsatz deutlich. Die Anfang des Monats veröffentlichten Kennziffern für die Gruppe bestätigte Hornbach und bekräftigte abermals die Prognose für das Geschäftsjahr.

Naga Group platziert sämtliche Aktien

Das Fintech-Unternehmen Naga Group kann wie geplant an die Börse. Sämtliche der 1 Millionen angebotenen Aktien konnten platziert werden, wie das Unternehmen mitteilte. Der Bruttoemissionserlös von gut 2,5 Millionen Euro soll für die Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums verwendet, in Marketing zur Nutzergewinnung sowie in die Software- und Geschäftsentwicklung der Gesellschaft investiert werden.

WCM vermietet in Frankfurt über 1.400 Quadratmeter

Das Immobilienunternehmen WCM hat in einem Frankfurter Gebäude eine komplettes Stockwerk mit mehr als 1.400 Quadratmetern neu vermietet. Die Laufzeit des Vertrags belaufe sich auf siebeneinhalb Jahre, teilte das Unternehmen mit. Die Vermietungsquote in dem Bürogebäude Main Triangel würden damit auf über 90 Prozent und die jährlichen Mieteinnahmen auf über 4,9 Millionen Euro gesteigert.

Wüstenrot & Württembergische erhöht Ergebnisprognose

Der Finanzdienstleister Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) blickt nach einem bisher guten Geschäftsverlauf optimistischer auf das Gesamtjahr. Der Jahresüberschuss werde das Vorjahresniveau "erkennbar" übersteigen, teilte das Unternehmen mit. Bisher rechnete W&W mit einem Gewinn in der Größenordnung von 2016, als 235 Millionen Euro verdient worden waren.

BHP überweist Millionen für Entschädigungen nach Dammbruch

Der Rohstoffkonzern BHP Billiton überweist 250 Millionen US-Dollar an sein brasilianisches Eisenerzgeschäft und eine Stiftung, um die Folgen des verheerenden Dammbruchs im Jahr 2015 abzumildern. Mit den Geldern sollten Sanierungs- und Entschädigungsprogramme finanziert werden, teilte der Konzern mit.

Gazprom will Produktion dieses Jahr kräftig steigern

Der russische Energiekonzern Gazprom will seine Produktion 2017 kräftig steigern und damit die vergangenen mageren Jahre hinter sich lassen. Bei der Hauptversammlung des Unternehmens sagte Vorstandschef Alexej Miller, bereits im vergangenen Jahr habe die Erdgas-Produktion wieder zugenommen, auf 419 Milliarden Kubikmeter. Nach einem ermutigenden ersten Halbjahr werde die Produktion in diesem Jahr über 450 Milliarden Kubikmeter liegen.

Roche übernimmt Diabetesdienst Mysugr

Der Schweizer Pharmakonzern Roche übernimmt alle Anteile der österreichischen Mysugr GmbH, dies haben die beiden Unternehmen vereinbart. Mysugr betreibt die mobile Diabetesplattform mySugr App, die in 52 Ländern und 13 Sprachen über eine Million Nutzer weltweit erreicht. Durch die Übernahme stärkt Roche seine Position im patientenzentrierten digitalen Diabetesmanagement. Einen Preis nannten die Schweizer nicht.

Semperit schließt französisches Werk

Die Semperit AG Holding hat für die 100-prozentige Tochtergesellschaft Sempertrans Einsparungs- und Restrukturierungsmaßnahmen beschlossen. Das Werk der französischen Tochter Sempertrans France Belting Technology mit Sitz in Argenteuil kann demnach auch gänzlich geschlossen werden, teilte der österreichische Gummi-Spezilist mit. Alle anderen Aktivitäten der Semperit-Gruppe wären von den Maßnahmen nicht betroffen.

Superior Industries will Uniwheels von der Börse nehmen

Mit einem weiteren Übernahmeangebot will der US-Felgenhersteller Superior Industries International die deutsche Uniwheels AG komplett erwerben und ihre Börsennotierung in Warschau beenden. Der Kaufpreis ist mit 247,87 polnischen Zloty je Uniwheels-Aktie unverändert zum vorherigen Angebot.

Haldex zieht Unterstützung für Übernahme durch Knorr-Bremse zurück

Der schwedische Bremsenhersteller Haldex glaubt nicht mehr an eine erfolgreiche Übernahme durch den deutschen Konkurrenten Knorr-Bremse. Nach Auffassung des Boards ist die Wahrscheinlichkeit einer wettbewerbsrechtlichen Freigabe so niedrig, dass es Knorr-Bremse nicht weiter unterstützen wird, wie Haldex mitteilte.

Versandapotheke Zur Rose engt Preisspanne ein - hohe Nachfrage

Investoren stehen beim Börsengang der Schweizer Versandapotheke Zur Rose Schlange. Die Doc-Morris-Mutter grenzte die Preisspanne der Aktien auf das obere Ende bei 135 bis 140 von 120 bis 140 Schweizer Franken ein. Der Börsengang hat damit einen Wert von 850 Millionen bis 870 Millionen Franken.

