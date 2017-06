Athen, Griechenland (ots/PRNewswire) -



Eine neue Art der Zahlung über soziale Messaging-Apps



Warply - eines der europäischen Spitzenunternehmen für Kundenbindungs- und Kundenzahlungssysteme - startet die neue Warply Keyboard Payments, womit mobile Zahlungen und P2P-Transaktionen über Messaging-Apps ermöglicht werden. Die neue innovative Lösung ist weltweit ausschließlich für mobile Banking-Apps erhältlich. Warply Keyboard Payments ist eine einzigartige Lösung, da eine schnelle Integration mit allen Arten von Banking-Apps (dank der Verwendung der vorhandenen Infrastruktur der Banken) und der einfachen Personalisierung von Aussehen und Handling möglich ist.



Über Warply Keyboard Payments können Banken immer dort sein, wo ihre Kunden gerade sind - auf allen sozialen Netzwerken und in Chat-Apps, darunter Facebook Messenger, iMessage, WhatsApp, Skype, WeChat, Telegram usw. Warply Keyboard Payments macht alltägliche Zahlungen einfacher und effizienter, weil Banken die Annehmlichkeiten einer kommunikationsfreundlichen Benutzeroberfläche innerhalb der bevorzugten Messaging-Anwendungen des Kunden mit der nötigen Banksicherheit verbinden können.



Die Tastatur wird damit zu einer Erweiterung der mobilen Anwendung. Die Interaktion mit Warply Keyboard Payments findet entweder direkt mit der Bank oder über die Mobile-Banking-Anwendung statt und verwendet die vorhandene Zahlungsinfrastruktur der Bank. Für die Verbindung muss Warply SDK in die Mobile-Banking-App eingebettet werden. Warply Keyboard Payments garantiert in Verbindung mit der bankeigenen Infrastruktur sichere Transaktionen, während der eigentliche Zahlungsvorgang komplett von der Bank abgewickelt und kontrolliert wird.



Auch für die Anwender sind die Vorteile beträchtlich, da sie lediglich ihre Mobile-Banking-App aktualisieren müssen - die bereits für Warply Keyboard Payments freigeschaltet ist -, um in der Lage zu sein, Transaktionen auszuführen, ohne die soziale App zu verlassen oder zu einer anderen App oder Website zu wechseln. So kann der Anwender, während er innerhalb der Messaging-App eine Eingabe vornimmt, zur Zahlungs-Tastatur wechseln, sich als Bankkunde authentifizieren, einen Betrag eingeben und die Transaktion abschließen.



Warply Keyboard Payments wurde bereits von zahlreichen Banken in der EMEA-Region eingesetzt, die in Kürze bekanntgegeben werden.



Warply Keyboard Payments ist ab sofort erhältlich für iOS- und Android-Geräte.



Über Warply



Warply ist einer der größten europäischen Anbieter für mobile Kundenbindung und Kundenzahlung. Das Unternehmen ist in Griechenland, Rumänien, den VAE, Russland, Indien und drei weiteren Länderntätig und bietet innovative Lösungen für Kundenbindung und CRM, Couponing sowie mobile Zahlungen, Bankgeschäfte, Ticketverkäufe und Bestellungen.



Lesen Sie mehr auf: http://www.warp.ly / https://warp.ly/keyboard-payments



