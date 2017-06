München (ots) - Bei dem beliebten Wissensquiz können jetzt auch die Zuschauer vor dem Fernseher mitspielen und gewinnen - mit der neuen ARD Quiz App, die ab sofort in den App Stores (iTunes und Google Play) kostenlos zum Download zur Verfügung steht. Erstmals zum Einsatz kommt sie bei "Wer weiß denn sowas-XXL" am Samstag um 20:15 Uhr im Ersten.



Ab Montag, 3. Juli 2017, Uhr können die Zuschauer dann um 18:00 Uhr bei jeder Folge "Wer weiß denn sowas?" mitraten, wenn Bernhard Hoëcker und Elton mit ihren prominent besetzten Teams im Ersten um die Wette knobeln. Für einen fairen Wettstreit sorgt wie gewohnt der Meister der skurrilen, unglaublichen und überraschenden Fragen, Moderator Kai Pflaume.



Zum Auftakt von 135 brandneuen Folgen treten am Montag die Schauspieler Christoph Maria Herbst und Nora Tschirner gegeneinander an. Neben der spannenden Frage, wer von beiden das bessere Gespür für die richtigen Antworten hat, ist bei dieser Star-Besetzung der Spaß auf jeden Fall garantiert.



Auch diesmal müssen sich das Studio-Publikum und die Mitspieler der App zu Beginn der Sendung für ihren Favoriten entscheiden: Elton und die Weimarer "Tatort"-Kommissarin oder Bernhard Hoëcker und der "Stromberg"-Star. Denn beide Teams spielen um Bares für ihre Unterstützer. Auf der großen, interaktiven "Wer weiß denn sowas?"-Spielewand stehen auch in der neuen Staffel wieder zwölf Kategorien zur Auswahl. Über 1600 neue, knifflige Fragen hat die Redaktion für die diesjährige Staffel vorbereitet.



Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 3. bis 7. Juli 2017 im Überblick:



Montag, 3.7. - die Schauspieler Christoph Maria Herbst und Nora Tschirner Dienstag, 4.7. Frauenfußball - Länderspiel Mittwoch, 5.7. - die Box-Legenden Axel Schulz und Henry Maske Donnerstag, 6.7 .- die Comedians Michael Mittermeier und Paul Panzer Freitag, 7.7. - die Schauspieler Jürgen Vogel und Lisa Feller



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



