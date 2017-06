Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Covestro nach dem Kapitalmarkttag auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Veranstaltung des Kunststoffherstellers sei in vielfacher Hinsicht positiv gewesen, schrieb Analyst Martin Evans in einer Studie vom Freitag. Das überdurchschnittliche Wachstum in vielen Bereichen, Innovationskraft und Forschungsinitiative sowie mögliche Kapitalausschüttungen dürften die Anleger überzeugen. Das Ziel, in den kommenden fünf Jahren einen Barmittelzufluss von 5 Milliarden Euro zu erzielen, könnte allerdings enttäuschen. Dies impliziere nämlich ein deutlich unter den Markterwartungen liegendes operatives Ergebnis (Ebitda)./ag/ajx

