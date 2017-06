Lieber Leser,

die Notenbanken der entwickelten Länder scheinen es so langsam mit der eventuellen Straffung der Geldpolitik erst zu meinen. So zumindest die Annahme der Anleger und Marktteilnehmer, wenn man mal auf die Entwicklungen des Euro sowie des britischen Pfundes und der Anleihekurse in dieser Woche blickt. Mario Draghis Aussagen zu der EU-Inflation und der -Konjunktur wurden am Donnerstag mit den Inflationsdaten per Juni aus Deutschland bestätigt, weshalb auch ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...