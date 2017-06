Liebe Trader,

Wie schon in der vorangegangenen Analyse vom 22. Juni 2017: "Ströer SE - Der Trend ist gebrochen, verkaufen!" angekündigt worden war, sollte das Wertpapier des Werbeflächenvermieters Ströer eine kurzfristige Korrektur starten. Tatsächlich fielen die Kursnotierungen bis zum heutigen Handelstag auf frische Wochentiefs zurück, jedoch noch nicht endgültig in den favorisierten Kursziel Bereich. Dieses steht aber nach wie vor als Etappenziel noch aus und sollte nach der kurzfristigen Erholungsbewegung angesteuert werden. Übrigens eignet sich die aktuelle Gegenbewegung hervorragend, um zu einem höheren Preisniveau Short-Positionen einzugehen und hierdurch den möglichen Gewinn weiter zu steigern.

Short-Chance:

Die andauernde Abwärtsbewegung reichte im heutigen Handel kurzweilen sogar bis unter die Vorwochentiefs. Aber erst unterhalb von 52,13 Euro sind weitere Abgaben auf die markante Horizontalunterstützung am 38,2 % Fibonacci-Retracement um 49,30 Euro zu erwarten. Sollten die Notierungen nachhaltig sogar unter den Durchschnitt EMA 200 bei aktuell 48,86 Euro zurückfallen, so muss mit einem Test der Marke von grob 44,50 Euro gerechnet werden - spätestens an dieser Stelle dürfte jedoch eine deutliche Gegenbewegung der Käufer starten. Die Verlustbegrenzung für ein direktes Short-Engagement ist zunächst nicht tiefer als das Niveau von rund 55,00 Euro anzusetzen, falls die Aktie im Zug der Erholung höher ansteigen sollte als erwartet.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order: 52,11 Euro

Kursziel: 49,30 / 48,86 Euro

Stopp: > 55,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,89 Euro

Zeithorizont: 2 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Ströer SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 52,11 Euro; 13:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

