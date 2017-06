Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Inflation sinkt im Juni weniger als erwartet

Der Inflationsdruck im Euroraum hat im Juni weniger deutlich als erwartet nachgelassen, wobei die Kerninflation deutlicher als erwartet zulegte. Nach Mitteilung von Eurostat stiegen die Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 1,3 (Vormonat: 1,4) Prozent, während Volkswirte einen Rückgang auf 1,2 Prozent prognostiziert hatten. Die Kerninflationsrate (ohne Energie-, Nahrungsmittel-, Alkohol- und Tabakpreise) erhöhte sich auf 1,1 (0,9) Prozent. Volkswirte hatten einen Anstieg auf nur 1,0 Prozent prognostiziert.

Französische HVPI-Inflation sinkt auf 0,8 Prozent

Der Inflationsdruck in Frankreich hat sich im Juni abgeschwächt. Die am harmonisieren Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessenen Lebenshaltungskosten stiegen mit einer Jahresrate von 0,8 (Vormonat: 0,9) Prozent, wie die Statistikbehörde in einer ersten Meldung berichtete.

Deutscher Arbeitsmarkt im Juni schwächer als erwartet

Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im Juni ungünstiger entwickelt als erwartet. Erstmals seit März 2016 stieg die saisonbereinigte Zahl der Arbeitslosen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, sank die gesamte Arbeitslosenzahl um 25.000 Personen. Damit sind nun 2,473 Millionen Menschen ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent. Im Mai war die Zahl der Arbeitslosen um 71.000 Personen zurückgegangen. Saisonbereinigt ist die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat im Juni aber überraschend um 7.000 gestiegen.

Bundesregierung verschärft Auftrittsrecht für ausländische Politiker

Wegen des Streits mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat die Bundesregierung das Auftrittsrecht für ausländische Politiker in Deutschland verschärft. Grundsätzlich sei jede politische Veranstaltung ab sofort genehmigungspflichtig, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer. Das hat die Bundesregierung nach seinen Worten gemeinsam entschieden und am Freitagmorgen an alle ausländischen Vertretungen in Deutschland versendet.

Bundestag beschließt die Ehe für alle

Die Ehe für alle kommt: In einer historischen Entscheidung stimmte der Bundestag am Freitagmorgen mehrheitlich dafür, die Ehe für homosexuelle Paare zu öffnen. Für das entsprechende Gesetz stimmten 393 Abgeordnete, 226 waren dagegen, vier enthielten sich. Damit votierten auch 75 Unionsabgeordnete für das von SPD, Grünen und Linken durchgesetzte Gesetz. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stimmte gegen die Homoehe.

Bundestag beschließt Gesetz gegen Hass und Hetze im Internet

Mit den Stimmen der Großen Koalition hat der Bundestag das Gesetz gegen Hass und Falschmeldungen in sozialen Netzwerken beschlossen. Damit müssen Facebook, Twitter, Youtube und andere Plattformen künftig eine Beschwerdestelle für Nutzer einrichten, die dort Beleidigungen, Hetze und Fake News melden können. Das Gesetz verpflichtet die Unternehmen dazu, rechtswidrige Beiträge binnen 24 Stunden zu löschen.

Trotz politischer Unsicherheit: Fusionen in Europa nehmen zu

Trotz der politischen Querelen um den Brexit dürfte die Zahl der angepeilten Fusionen und Übernahmen im zweiten Halbjahr nochmals größer werden. Zwar wirken die Scheidungsgespräche zwischen den Briten und der EU zunehmend verbittert und die Auseinandersetzungen um finanzielle Verpflichtungen des Landes gegenüber Brüssel flammen höher. Zudem blieb der britischen Premierministerin Theresa May die absolute Mehrheit im Unterhaus verwehrt.

Studie: Klimawandel könnte Wohlstandsgefälle in USA massiv verschärfen

Die USA könnte der Klimawandel und ihr Ausscheren aus dem Pariser Klimaabkommen einer Studie zufolge teuer zu stehen kommen. Die Autoren der im Fachmagazin Science veröffentlichten Untersuchung warnen vor einer deutlichen Zunahme der sozialen Ungleichheit in den Vereinigten Staaten. Schätzungen zufolge geht demnach jeder globale Temperaturanstieg von 0,55 Grad Celsius mit einer Einbuße von 0,7 Prozent des US-Bruttosozialprodukts einher.

Hongkong muss um seine künftige Bedeutung kämpfen

So ändern sich die Zeiten: Als China 1997 wieder das Sagen über Hongkong zurückerlangte, kamen die beiden größten Aktienmärkte des Festlands - Schanghai und Shenzhen - zusammen auf eine Marktkapitalisierung von nicht mehr als 196 Milliarden US-Dollar. Das war nicht mehr als der gemeinsame Wert der sechs größten Titel an Hongkongs Börse. 20 Jahre später hat sich das Bild komplett gewandelt. An beiden chinesischen Festlandsbörsen sind Unternehmen im Wert von insgesamt 7,5 Billionen Dollar notiert. Damit haben die Börsen die doppelte Größe des Aktienmarkts von Hongkong.

GB/BIP 1Q bestätigt +0,2% gegen Vorquartal

GB/BIP 1Q bestätigt +2,0% gegen Vorjahr

GB/BIP 1Q PROG: +0,3% gg Vorquartal; +2,1% gg Vorjahr

GB/Investitionen 1Q endgültig +0,6% gg Vq; +0,7% gg Vj

GB/Investitionen 1Q revidiert von vorläufig +0,6% gg Vq; +0,8% gg Vj

GB/Leistungsbilanz 1Q Defizit 16,9 Mrd GBP

GB/Leistungsbilanz 1Q PROGNOSE Defizit 16,5 Mrd GBP

GB/Leistungsbilanz 4Q bestätigt mit Defizit 12,1 Mrd GBP

