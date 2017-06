Im Thermoformen sind üblicherweise die Materialkosten der Hauptkostentreiber. Da im Thermoformen Folien oder Platten mit einer homogenen Dicke unterschiedlich stark verstreckt werden, ist eine inhomogene Wanddickenverteilung für die hergestellten Bauteile charakteristisch. Dabei weisen die Bereiche mit dünnsten Wanddicken häufig die geringsten mechanischen Bauteil- oder Barriereeigenschaften auf. Deshalb wird das gesamte Bauteil auf diese Dünnstellen dimensioniert, sodass diese den auftretenden Belastungen standhalten. Dadurch werden jedoch alle anderen Bauteilbereiche überdimensioniert, da deren Wanddicke über der benötigen Wanddicke liegt. Um bei gleichbleibenden qualitätsrelevanten Eigenschaften das Bauteilgewicht zu verringern, bietet daher ein lastgerechter Dickenverlauf der resultierenden Formteile großes Potenzial, die Materialeffizienz im Thermoformen zu steigern. Zur Verbesserung der Wanddickenverteilung können die Halbzeuge im Thermoformen durch Stempel vorverformt werden. Bei der Vorverformung tritt der Stempel in Kontakt mit dem Halbzeug. Daraus resultieren häufig Oberflächenmarkierungen, die insbesondere die Qualität transparenter Formteile mindern. Ein alternatives Verfahren zur Verbesserung der Wanddickenverteilung ist die Temperaturprofilierung. Dabei wird durch gezielt eingebrachte Temperaturunterschiede über der Halbzeugfläche das Verformungsverhalten der Halbzeuge hinsichtlich einer homogenen Wanddickenverteilung eingestellt. Bereiche mit geringer Wanddicke, also großer Verstreckung, werden hier weniger erwärmt als die Bereiche mit großer Wanddicke. Dabei wird ausgenutzt, dass das Verformungsverhalten von Kunststoffen eine ausgeprägte Abhängigkeit von der Temperatur aufweist. Da die Aufbringung entsprechender Temperaturprofile im Halbzeug mit konventionellen Thermoformanlagen nur sehr begrenzt möglich ist, wurden in letzter Zeit neue Verfahren zur Temperaturprofilierung zum Beispiel durch Laser oder Keramik-Heizelemente entwickelt. Diese neuen Verfahren sind jedoch mit vergleichsweise hohen Investitionen verbunden oder erfordern weitreichende Anpassungen der Prozesstechnik.

Thermoformen mit Temperaturprofilierung durch Masken

In einem am Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV) an der RWTH Aachen entwickelten Ansatz zur Temperaturprofilierung wird eine Labor-Thermoformanlage des Typs KD 20/25 der Firma Kiefel, Freilassing, um Masken erweitert. Betrieben wird mit der Anlage ein Negativwerkzeug mit rotationssymmetrischer Becherkavität. Die Becherhöhe beträgt 40 mm mit einem Bodendurchmesser von 48 mm und einem Öffnungswinkel von 3°. Das Konzept der Temperaturprofilierung mithilfe von Masken sieht vor, eine Maske zwischen Halbzeug und IR-Strahler so zu positionieren, dass die Bereiche im Strahlungsschatten der ...

