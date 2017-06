Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einer Reihe insgesamt überzeugender Stimmungsindikatoren werden in der nächsten Woche erste harte deutsche Konjunkturindikatoren für den Monat Mai veröffentlicht. Volkswirte erwarten, dass die Produktion im produzierenden Sektor leicht gestiegen ist und prognostizieren für den Auftragseingang der Industrie einen noch stärkeren Anstieg. Zudem veröffentlicht die Bank of Japan (BoJ) ihren Tankan-Bericht und die Europäische Zentralbank (EZB) das Protokoll ihrer geldpolitischen Beratung vom 8. Juni. Wichtigster Termin der Woche ist jedoch der US-Arbeitsmarktbericht für Juni.

Produktion steigt um knapp 0,5 Prozent

Abgesehen von einem Rückgang um 0,1 Prozent im März, ist die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands in diesem Jahr nur gestiegen, insgesamt um 3,2 Prozent. Insofern wäre ein Monat mit einem Produktionsrückgang nicht weiter erstaunlich, zumal die Auftragseingänge im Vormonat kräftig gesunken sind. Dagegen spricht allerdings wiederum der außerordentlichen Optimismus, der in den Unternehmensumfragen zum Ausdruck kommt - den viele Ökonomen allerdings für übertrieben halten.

Das Statistische Bundesamt wird die Daten am Freitag (8.00 Uhr) veröffentlichen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass die Produktion gegenüber dem Vormonat um knapp 0,5 Prozent zugelegt hat, nachdem sie im April um 0,8 Prozent gestiegen war. Einen Hinweis auf die Tendenz werden aber schon am Donnerstag die Daten zum Industrieumsatz geben, die um 8.00 Uhr zusammen mit den Daten zum Auftragseingang veröffentlicht werden.

Auftragseingang legt um knapp 2 Prozent zu

Der Auftragseingang der deutschen Industrie dürfte im Mai um knapp 2 Prozent gestiegen sein, nachdem es im April zu einem Rückgang von 2,1 Prozent gekommen war, dem stärksten seit einem Jahr. Dafür sprechen vor allem die Ergebnisse von Unternehmensumfragen. Das Ifo-Geschäftsklima war im Mai ebenso gestiegen wie die von Markit erhobenen Einkaufsmanagerindizes (PMI). In der PMI-Umfrage hatten die Unternehmen von einem Anstieg der Auftragseingänge berichtet und besonders den Anstieg der Exportaufträge hervorgehoben.

Das Beschäftigungswachstum in den USA dürfte im Juni wieder etwas Tempo aufgenommen haben. Volkswirte erwarten einen Stellenzuwachs von rund 180.000, nachdem der Zuwachs im Mai mit 138.000 (Prognose: 184.000) unerwartet schwach ausgefallen war. Eine weitere Verringerung der Arbeitlosenquote (Mai: 4,3 Prozent) wird nicht prognostiziert.

US-Beschäftigungswachstum beschleunigt sich im Juni

Viele Ökonomen und nicht zuletzt die US-Notenbank selbst sehen die USA kurz vor der Vollbeschäftigung, was verlangsamte Stellenzuwächse plausibel erscheinen ließe. Unter diesen Umständen müssten nur noch so viele zusätzliche Jobs entstehen, wie neue Arbeitskräfte auf den Markt strömen, also etwa 100.000.

Für die Richtigkeit dieser These könnte sprechen, dass die Federal Reserve ihren Leitzins im Juni trotz des vorangegangenen schwachen Arbeitsmarktberichts für Mai um 25 Basispunkte anhob. Viele Volkswirte erklärten den schwachen Mai-Bericht allerdings nur mit Saisoneffekten und erwarten demgemäß für Juni eine deutliche Beschleunigung des Stellenaufbaus. Stellenzuwächse von 200.000 sind zumindest mittelfristig nicht mehr zu erwarten. Das US-Arbeitsministerium wird die Daten am Freitag (14.30 Uhr) veröffentlichen.

Fed und EZB veröffentlichen Sitzungsprotokolle

Mehr Einblick in das Denken des Offenmarktausschusses der Fed (FOMC) dürfte die Veröffentlichung des Protokolls der Beratungen vom 13./14. Juni bringen, die am Mittwoch (29.00 Uhr) ansteht.

Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlicht am Donnerstag (13.30 Uhr) ebenfalls ein Protokoll, nämlich das der Beratungen vom 8. Juni. An diesem Tag hatte der EZB-Rat aus seiner geldpolitischen Erklärung den Passus gestrichen, dass die Zinsen weiter sinken könnten. Außerdem hatte er sich optimistischer als bisher zu den Wachstumsaussichten geäußert.

Gleichsam neutralisiert wurden diese Kommunikationsänderungen durch eine als eher "dovish" empfundene Pressekonferenz von EZB-Präsident Mario Draghi, der sagte, die EZB denke noch nicht an eine Normalisierung ihrer Geldpolitik. Im deutlichen Gegensatz dazu stand Draghis jüngste Rede beim geldpolitischen Forum im portugiesischen Sintra, in der er eine "graduelle" Anpassung der Geldpolitik in Aussicht stellte und darauf hinwies, dass eine unveränderte Geldpolitik bei steigender Inflation immer akkommodierender werde.

Tankan sowie Zinsentscheidungen in Australien und Schweden

Weitere Zentralbank-Termine: Die BoJ veröffentlicht am Montag (1.30 Uhr) ihren Tankan-Bericht für das zweite Quartal. Volkswirte erwarten, dass die befragten Großunternehmen sowohl Geschäftslage, als auch -aussichten etwas besser beurteilen als in der vorherigen Umfrage.

Am Dienstag veröffentlichen die Reserve Bank of Australia (6.30 Uhr) und die schwedische Riksbank (9.30 Uhr) geldpolitische Entscheidungen.

