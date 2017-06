Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Singapur (pts018/30.06.2017/14:00) - Bitcoin informiert: Das Blockchain Equity Start-Up DIMCOIN offeriert das DIM Eco (Data Interchange Modul Ecosystem) mit einer Auswahl von Dienstleistungen und kündigt seine ICO-Daten an. DIMCOIN hat die Termine für den bevorstehenden Pre-ICO und ICO Crowdsales, zusammen mit anderen Details für die Teilnahme daran bekanntgegeben. Der Crowdsale ermöglicht den Investoren die Beteiligung am digitalen Ecosystem und erlaubt damit Privatpersonen sowie Unternehmen, verschlüsselte Transaktionen durchzuführen (Senden/Empfangen), einschließlich dem Handeln und Verwalten von Unternehmensaktien sowie Equity durch Online-Wallets. Das auf der DIM Blockchain basierende Ecosystem erlaubt den Aktienhandeln mit Kryptowährungen und die Umwandlung von Equity in Tokens auf Computern, mobilen Geräten oder mit verschlüsselten Papierzertifikaten. Das DIM Ecosystem bietet den Nutzern eine breite Palette an Finanzprodukten und -dienstleistungen, welche den Nutzern ermöglicht, in einer Vielzahl von digitalen Interaktionen zu agieren. Die Plattform wurde für die Benutzung aus zwei verschiedenen Arten von digitalen Coins konzipiert: DIMCOIN und DIM Currency. DIMCOIN ist, wie Bitcoin und andere Altcoins, ein spekulativer Coin, welcher mit ebendiesen gehandelt werden kann. DIM Currency hingegen ist eine Kryptowährung, deren Wert sich am jeweiligen Pendant ihrer Fiat-Währung orientiert. DIM TOKEN-Investoren, welche mehr als 50 Token besitzen, haben einen Anspruch auf einige einzigartige und exklusive Privilegien bezüglich der Entwicklung des DIM Ecosystem. Die Besitzer bekommen neben Stimmrechten auch einen Anteil (30 %) vom Gewinn aller Gebühren, die durch das Ecosystem eingenommen werden. Damit eröffnet der DIM TOKEN die Möglichkeit, lebenslang wiederkehrende Einnahmen auf Grundlage der Transaktionen zu erzielen. DIMCOIN basiert auf der NEM Blockchain-Technologie. Diese bietet eine einzigartige zweiseitige Auslegung mit Knotenpunkt-Reputation, Spam-Schutzfunktion und Zeitsynchronisation. Durch sogenannte "Super-Knotenpunkte" werden ein transparenter und sicherer Online-Handel sowie Transaktionen gewährleistet. Mit NEM als Fundament, wird DIMCOIN die Industrie der Finanzdienstleistungen revolutionieren und eine hochmoderne Plattform für Vermögenswerte und Dienstleistungen des Ecosystem schaffen. DIMCOIN ICO Der von DIMCOIN angekündigte Pre ICO wird vom 1. Juli (12:00 Uhr MEZ) bis zum 15. Juli 2017 (23:59 Uhr MEZ) stattfinden. Dies gibt frühen Investoren die Chance, sich intensiv mit dem Projekt zu beschäftigen. Weshalb DIMCOIN beschlossen hat, dass diese Investoren mit einem Bonus von 30 % belohnt werden. Zudem erhält jeder Investor für 100 erworbene DIMCOIN, während des Pre ICOs, einen DIM TOKEN und einen Bonus von 30 DIMCOIN. Der Preis für 100 DIMCOIN wird 1 USD betragen. Der offizielle ICO findet, anknüpfend and den Pre-ICO, vom 16. Juli (00:00 Uhr MEZ) bis zum 27. August 2017 (23:59 Uhr MEZ) statt. Die maximale Ausgabe ist hierbei auf 10 Millionen DIM TOKEN und eine Milliarde DIMCOIN begrenzt. Nachdem der Pre ICO am 1.Juli 2017 eröffnet wurde, werden die offerierten Bonusse kontinuierlich geringer. Gestartet wird mit einem Bonus von 30 %, während des Pre ICOs (1. Juli bis 15. Juli). Darauf folgt Phase 1 des offiziellen ICOs (16. Juli bis 29. Juli) mit 20 % Bonus. Phase 2 (30. Juli bis 12. August) wird 15 % Bonus beinhalten, Phase 3 (13. August bis 19. August) 10 % Bonus und abschließend Phase 4 (20. August bis 27. August) 5 % Bonus. Nachdem das erste Kapitalbeschaffungsziel von 10 Millionen US-Dollar erreicht wurde, wird der fixierte Preis von 0,01 US-Dollar pro DIMCOIN zu einem dynamische Preis, welcher sich zwischen 0,02 und 0,12 US-Dollar bewegen wird, bis das nächste Ziel von 30 Million US-Dollar erreicht wurde. Der Preis pro DIMCOIN beträgt dann weiterhin 0,12 US-Dollar, bis alle Tokens verkauft wurden. Kurze Zeit nach dem ICO wird die Kryptowährung auf den wichtigsten Exchange-Plattformen gelistet sein und bildet damit den Grundstein zum Handeln, welches für das 4. Quartal 2017 vorgesehen ist. Website: http://www.dimcoin.io Twitter: https://twitter.com/DIMCOIN_ICO Facebook: https://www.facebook.com/DIMCOINICO Instagram: https://www.instagram.com/dimcoinico_ Kontakt für Medien: Kontaktperson: Uros Trajkovic Kontakt per E-Mail: info@dimcoin.io Firma: DIMCOIN Foundation Standort: Singapur Die Quelle des Inhaltes ist die DIMCOIN Foundation. Virtuelle Währungen sind keine gesetzlichen Zahlungsmittel und werden daher nicht von der Regierung unterstützt. Die Konten und Kontogutständen fallen daher nicht unter die Verbraucherschutzbestimmungen des FDIC oder anderen Kundenschutz. Diese Pressemitteilung gilt nur für Informationszwecke. Die gegebene Information stellt keine Investitionsberatung oder ein Angebot zur Investition dar. Über Bitcoin PR Buzz: Bitcoin PR Buzz unterstützt seit mehr als fünf Jahren die PR und Marketing-Bemühungen von Bitcoin und Digitale Währung-Start-Ups. (Ende) Aussender: DIMCOIN Foundation Ansprechpartner: Uros Trajkovic Tel.: +27 87 151 3822 E-Mail: info@dimcoin.io Website: www.dimcoin.io Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170630018

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2017 08:00 ET (12:00 GMT)