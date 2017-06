Der Verwaltungsrat der KfW-Bankengruppe hat die Gründung einer Beteiligungsgesellschaft beschlossen. Sie soll die große Lücke bei Wagniskapital für Start-ups im Wachstum schließen. Ob das gelingen wird, ist fraglich.

Die Hoffnung der Bundesregierung ist groß. "Wir wollen das Wagniskapitalvolumen in Deutschland in den kommenden Jahren verdoppeln", sagt Matthias Machnig, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Erster Schritt: Am Donnerstag hat der Verwaltungsrat der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in seiner Sitzung die Gründung einer Beteiligungsgesellschaft beschlossen. Dies werde der öffentlichen Beteiligungsfinanzierung in Deutschland einen "wichtigen Schub" geben, glaubt Machnig. Die Initiative für die Gründung der Tochtergesellschaft war vom Bundeswirtschaftsministerium, dem Bundesfinanzministerium und der KfW ausgegangen.

Das Beteiligungsgeschäft der KfW soll künftig in der zum 1. Januar 2018 zu gründenden Tochter gebündelt werden. Innerhalb der Tochter, heißt es in einem Papier des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...