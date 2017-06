IRW-PRESS: ALX Uranium Corp.: ALX Uranium Corp. gibt eine nicht über Makler vermittelte Flow-Through-Privatplatzierung bekannt

ALX Uranium Corp. gibt eine nicht über Makler vermittelte Flow-Through-Privatplatzierung bekannt

Nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Nachrichtendienste oder direkt oder indirekt, insgesamt oder in Teilen, zur Freigabe, Veröffentlichung, Weitergabe oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten

Vancouver, 30. Juni 2017 - ALX Uranium Corp. (ALX oder das Unternehmen) (TSXV: AL; FSE: 6LLN; OTC: ALXEF) gab heute eine nicht über einen Makler vermittelte Privatplatzierung (das Emissionsangebot) von bis zu 10.000.000 Flow-Through-Einheiten (FT-Einheiten) zu einem Preis von $ 0,10 pro FT-Einheit für einen Bruttoerlös von bis zu $ 1.000.000 bekannt.

Jede FT-Einheit besteht aus einer Flow-Through-Stammaktie und einem Non-Flow-Through-Stammaktienkauf-Warrant am Kapital des Unternehmens. Jeder Aktienkauf-Warrant berechtigt während eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Transaktionsabschluss zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von $ 0,125 pro Stammaktie. Im Zusammenhang mit dieser Privatplatzierung kann eine Vermittlungsprovision gezahlt werden. Alle auszugebenden Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten ab dem Transaktionsabschlussdatum. Das Emissionsangebot unterliegt der Zustimmung durch die TSX Venture Exchange (die TSXV).

Das Unternehmen wird den aus den FT-Einheiten erzielten Erlös für förderfähige Explorationsaufwendungen im Sinne der kanadischen Vorschriften in seinem Uranprojekt im Athabasca-Becken, Saskatchewan, Kanada, verwenden.

Über ALX

ALX hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch Abstecken, Joint Ventures, Übernahmen und Veräußerungen ein Portfolio an aussichtsreichen Uranexplorationskonzessionen aufzubauen bzw. zu optimieren und den Aktionären damit zahlreiche Möglichkeiten für Entdeckungen und Wertschöpfung zu eröffnen. Das Unternehmen führt gut geplante Explorationsprogramme unter Einsatz modernster Explorationstechnologien durch und ist im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan an rund 140.000 Hektar Grundbesitz beteiligt. ALX hat seinen Firmensitz in Vancouver, BC, Kanada. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der TSX-V unter dem Börsensymbol AL, an der Frankfurter Börse unter dem Börsensymbol 6LLN und in den USA an der OTC unter dem Symbol ALXEF gehandelt. Die technischen Berichte zu mehreren Konzessionsgebieten, die vom Unternehmen derzeit exploriert werden, sind auf der SEDAR-Website (www.sedar.com) nachzulesen.

Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie auf der Unternehmens-Webseite von ALX unter www.alxuranium.com oder über Roger Leschuk, Vice President, Corporate Development (Tel: 604.629.0293 bzw. 1.866.629.8368 (gebührenfrei), E-Mail: rleschuk@alxuranium.com).

Für das Board of Directors von ALX Uranium Corp.:

Warren Stanyer

Warren Stanyer Director & Chairman

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Aussagen in diesem Dokument, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen und enthalten auch Aussagen, die sich auf Annahmen, Pläne, Erwartungen oder Absichten für die Zukunft beziehen. Es muss darauf hingewiesen werden, dass sich die tatsächliche Geschäftsentwicklung und die Explorationsergebnisse des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu den Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem auch wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umwelttechnische und technologische Faktoren, welche die Betriebstätigkeit sowie die Märkte, Produkte und Preise des Unternehmens beeinflussen könnten. Weitere Risikofaktoren sind im Abschnitt Risikofaktoren der Stellungnahmen und Analysen des Managements (Management Discussion & Analysis) für die mit 31. März 2017 endenden 3 Monate unter dem Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) beschrieben.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40238 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40238&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA00165 J1093

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA00165J1093

AXC0177 2017-06-30/14:35