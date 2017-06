New York (ots/PRNewswire) - Nobu Hospitality, die vom berühmten Küchenchef Nobu Matsuhisa, dem Oskar-Preisträger Robert De Niro und dem Produzenten Meir Teper aus Hollywood gegründete Gruppe, freut sich die Eröffnung ihrer ersten beiden europäischen Nobu Hotels in London und Ibiza bekannt geben zu können.



Nobu Hotel Shoreditch London befindet sich im Künstlerviertel Londons und verfügt über 148 Gästezimmer und Suiten, besondere Veranstaltungs- und Konferenzräume sowie Londons neuestes Nobu Restaurant und Bar. Das für die Energie von Shoreditch speziell konzipierte, neue Nobu Hotel und Restaurant lebt mit der kreativen und geschäftigen Atmosphäre der Umgebung.



Das Nobu Hotel Ibiza Bay ist einfach anders als alles andere in Ibiza. Das Resort am Ufer der Talamanca Bay verfügt über 152 Zimmer und Suiten, zwei private Pools am Meer und bietet zusätzlich zu anderen Restaurants, einem Wellnessbereich und Boutiquen auch das neue Nobu Restaurant Ibiza. Sein Design spiegelt einen idyllischen Barfuß-Luxusstil wider und ist sowohl für Paare als auch Familien geeignet.



"Wir sind über die Eröffnung des Nobu Hotel Shoreditch und Nobu Hotel Ibiza Bay mit Partnern stolz, welche die Vision und Leidenschaft besitzen, etwas anderes und ganz Besonderes schaffen zu wollen", sagte Trevor Horwell, Chief Executive Officer von Nobu Hospitality. "Mit den Eröffnungen in London und Ibiza setzen wir unser Wachstum in Europa fort und planen weiterer Nobu Hotels an individuellen Standorten."



Über Nobu Hospitality



Das vom Robb Report zu einem der 25 innovativsten Marken im Luxussegment ernannte Unternehmen Nobu Hospitality gehört zu einer erlesenen Auswahl weltweit vertretener Luxusmarken. Das natürliche Wachstum von Nobu Hospitality, dessen Grundpfeiler Service, Image und Reputation sind, bietet das komplette Spektrum an Hotel- und Restaurantmanagementservices für einzigartige Projekte weltweit. Die Marke Nobu wurde von Nobu Matsuhisa, Robert De Niro und Meir Teper gegründet, hat Anlagen auf fünf Kontinenten und floriert in den Metropolen der Welt als ultimative Destination für Lifestyle-Erlebnisse. Das erste Nobu Hotel wurde 2013 als Boutique-Hotel im Caesars Palace Las Vegas eröffnet und daraufhin von CNN Travel als eines der angesagtesten neuen Hotels und von Luxury Travel Advisor als Top-Neueröffnung in Nordamerika bezeichnet; anschließend wurde es mit dem Award of Excellence von Luxury Travel Advisor geeehrt. Das Nobu Hotel City of Dreams Manila wurde im Jahr 2014 und das Nobu Hotel Miami Beach im Jahr 2016 eröffnet, gefolgt vom Nobu Ryokan Malibu, Nobu Hotel Shoreditch London und Nobu Hotel Ibiza Bay im Jahr 2017. Weitere Nobu Hotels in Marbella, Riad, Los Cabos, Chicago, Toronto und Bahrain befinden sich im Entwicklungsstadium.



www.nobuhospitality.com. Folgen Sie uns auf Instagram @NobuHotels.



Foto: http://mma.prnewswire.com/media/529475/Nobu_Hospitality_Hote l_Shoreditch.jpg



Foto: http://mma.prnewswire.com/media/529474/Nobu_Hospitality.jpg



OTS: Nobu Hospitality newsroom: http://www.presseportal.de/nr/113373 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_113373.rss2



Pressekontakt: Rachael Palumbo VP Sales & Marketing Nobu Hotels PR@NobuHotels.com 305.674.3840