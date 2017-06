München (ots) - Interhyp, Deutschlands größter Vermittler für private Baufinanzierungen, ist am 29. Juni in Berlin bereits zum fünften Mal für seine niedrigen Zinsen ausgezeichnet worden. Sowohl bei Erstkrediten für Immobilienkäufer als auch bei Forward-Darlehen konnte Interhyp die Tester in mehreren Kategorien überzeugen. Der Nachrichtensender n-tv, die FMH-Finanzberatung und das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) ehren mit diesem Preis seit 2013 die besten Unternehmen der Finanzbranche.



Das Deutsche Institut für Service-Qualität analysierte die Finanzprodukte und -unternehmen gemeinsam mit der FMH-Finanzberatung und dem Nachrichtensender n-tv. Die FMH-Finanzberatung ermittelte über einen längeren Zeitraum die Konditionen von Finanzinstituten, Versicherern und Vermittlern in den vier Produktbereichen Geldanlage, Girokonto, Ratenkredit und Baufinanzierung. Die besten Unternehmen wurden zusätzlich einem umfassenden Servicetest unterzogen. Grundlage bildeten verdeckt initiierte Telefon-Beratungen und E-Mail-Anfragen (Mystery-Calls und Mails) sowie Analysen der Internetauftritte der Anbieter. Die Auswertung umfasste über 2.000 Konditionen-Datensätze und mehr als 1.300 Service-Kontakte.



Interhyp überzeugte in den Produktkategorien:



- Bester Vermittler Baugeld, 70% bzw. 90% Beleihung, 3% Tilgung, 10 und 20 Jahre fest - Bester Vermittler Forward-Darlehen, 50% Beleihung, 10 Jahre fest, Vorlaufzeit 12 Monate, Volltilgung - Top Vermittler Forward-Darlehen, 70% Beleihung, 20 Jahre fest, Vorlaufzeit 36 Monate, Volltilgung



Über die Interhyp Gruppe



Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2016 ein Baufinanzierungsvolumen von 18 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp und führende Digitalangebote mit der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt knapp 1.500 Mitarbeiter und ist an 107 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kunden und Partner präsent.



OTS: Interhyp AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/12620 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_12620.rss2



Pressekontakt: Christian Kraus, Leiter Kommunikation und Marke Telefon (089) 20 30 7 - 13 01 E-Mail: christian.kraus@interhyp.de www.interhyp-gruppe.de