=== The Naga Group AG Erstnotiz: 10.07.2017 Branche: Fintech - Trading-Technologien im Finanzsektor Unternehmenssitz: Hamburg Segment: Segment Scale der Deutschen Börse Zeichnungsfrist: 8. bis 29. Juni 2017, mehrfach überzeichnet Emissionsvolumen: 2,51 Millionen Euro, 1 Million Aktien Bekanntgabe Emissionspreis: 29.06.2017 Emissionspreis: 2,60 Euro ISIN: DE000A161NR7 WPKN: A161NR "neue" Metro nach Aufspaltung der "alten" Metro in Ceconomy ( Unterhaltungselektroniksparte) und "neue" Metro (Großhandel und Supermärkte) Erstnotiz: Sommer 2017 Branche: Handel Unternehmenssitz: Düsseldorf Segment: Prime Standard Siemens Healthineers (Healthcare-Sparte der Siemens AG) Erstnotiz: noch offen Branche: Gesundheits- und Medizintechnik Unternehmenssitz: München Hello Fresh (Großaktionär: Rocket Internet) Erstnotiz: offen Branche: Versender von Kochboxen Unternehmenssitz: Berlin Segment: Prime Standard Emissionsvolumen: offen; Aktien sollen aus Kapitalerhöhung kommen Unternehmensbewertung: 2, Milliarden Euro (Stand nach Finanzierungsrunde Ende 2016) Greenshoe: offen, Aktien sollen aus Bestand der Altaktionäre kommen Konsortialführer: Goldman Sachs International, Morgan Stanley (Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners) Konsortialmitglieder: JP Morgan und UBS (weitere Joint Bookrunners) Westwing Home & Living GmbH (Großaktionär: Rocket Internet) Erstnotiz: offen Branche: Online-Möbelhändler Unternehmenssitz: München FCR Immobilien AG Erstnotiz: geplant für 2. Halbjahr 2017 Branche: Kauf und Betrieb von Fachmarkt- und Einkaufszentren Unternehmenssitz: München Novomatic Erstnotiz: eventuell 2. Halbjahr 2017 Branche: Glücksspieltechnik Unternehmenssitz: Gumpoldskirchen/Österreich Ottobock Erstnotiz: 2018 Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro OD-OS GmbH (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG) Erstnotiz: eventuell 2017 Branche: Medizintechnik Unternehmenssitz: Teltow Nfon AG (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG) Erstnotiz: möglicherweise 2018 Branche: Cloud-Telefonsysteme Unternehmenssitz: München Biontech (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG) Erstnotiz: 2018 oder 2019 Branche: Biotechnik Unternehmenssitz: Mainz Jost Werke AG Erstnotiz: 2. Halbjahr 2017 Branche: Zulieferer für Nutzfahrzeuge Unternehmenssitz: Neu-Isenburg Segment: Prime Standard Emissionsvolumen: Kapitalerhöhung im Volumen von rund 130 Millionen Euro (Privatplatzierung) sowie Anteile Altaktionär Konsortialführer: Deutsche Bank, JP Morgan, Commerzbank, BNP Paribas als Joint Bookrunner, Rothschild als Financial Adviser Voltabox AG (Elektromobilitäts-Tochter von Paragon) Erstnotiz: offen Branche: Hochleistungsbatteriesysteme Unternehmenssitz: Delbrück Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG Erstnotiz: offen Branche: Gewerbeimmobilien Unternehmenssitz: Eschborn Axel Springer Digital Classifieds Erstnotiz: offen Branche: Online-Anzeigenmarkt Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt 3 Milliarden Euro H.C. Starck Erstnotiz: offen Branche: Chemie Unternehmenssitz: Goslar Segment: Prime Standard Varta AG Erstnotiz: verschoben auf nicht benannten Termin, ursprünglich geplant 02.12.2016 Branche: Batterien Unternehmenssitz: Ellwangen Segment: Prime Standard Zeichnungsfrist: 18. bis 29.11.2016 Bookbuildingspanne: ursprünglich 9,00 bis 12,50 Euro Emissionsvolumen: ursprünglich geplant 16,67 Millionen Aktien (ohne Greenshoe) Unternehmensbewertung: ursprünglich anvisiert 416 bis 578 Millionen Euro Greenshoe: ursprünglich geplant 2,5 Millionen Aktien Konsortialführer: Jefferies, Unicredit Bank AG (Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners) Konsortialmitglieder: HSBC Trinkaus & Burkhardt (Joint Bookrunner), Erste Group Bank (Co-Lead Manager) Börsensymbol: VAR1 ISIN: DE000A0TGJ55 WPKN: A0TGJ5 Alzchem AG Erstnotiz: verschoben auf nicht benannten Termin, ursprünglich geplant 10.02.2017 Branche: Spezialchemie Unternehmenssitz: Trostberg Segment: Prime Standard Bookbuildingspanne: ursprünglich geplant 19,00 bis 27,00 Euro Emissionsvolumen: ursprünglich geplant 8,129 Millionen Aktien inklusive Greenshoe Greenshoe: ursprünglich geplant bis zu 739.000 Aktien Konsortialführer: Societe Generale und Baader Bank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Konsortialmitglieder: Oddo Seydler als Co-Lead Manager Börsensymbol: ACH ISIN: DE000A1MBDZ0 WPKN: A1MBDZ CBR Fashion Holding AG Erstnotiz: bis auf weiteres verschoben, geplant 2. Juli 2015 Branche: Damenmode (Marken u.a. Street One, Cecil) Unternehmenssitz: Celle Segment: Prime Standard Bookbuildingspanne: ursprünglich 14 bis 18 Euro Emissionsvolumen: ursprünglich geplant rund 19,4 Millionen Aktien (inklusive Greenshoe), rund 282 Millionen Euro Unternehmensbewertung: ursprünglich 560 bis 720 Millionen Euro Greenshoe: ursprünglich 2,1 Millionen Aktien Konsortialführer: Deutsche Bank und Goldman Sachs Konsortialmitglieder: BNP Paribas, UBS, UniCredit, IKB, Banca IMI Börsensymbol: CB9 ISIN: DE000CBR111 WPKN: CBR111 TF Bank AB Erstnotiz: verschoben ohne neuen Termin, ursprünglich geplant 18. September 2015 Branche: Fintech, Online-Konsumentenkredite, E-Commerce Lösungen für Händler Unternehmenssitz: Stockholm/Schweden Segment: Prime Standard Bookbuildingspanne: ursprünglich 15,00 bis 19,00 Euro Emissionsvolumen: ursprünglich bis zu 10,4 Millionen Aktien (inkl. Greenshoe), bis zu 177 Millionen Euro Greenshoe: ursprünglich bis zu 725.625 Aktien Konsortialführer: ICF Bank AG, M.M. Warburg Konsortialmitglieder: DZ Bank AG Börsensymbol: 6TF ISIN: SE0007331608 WPKN: A14XKR - alle Angaben ohne Gewähr ===

