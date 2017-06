- Termine vom 10. bis 16. Juli - === M O N T A G, 10. Juli 2017 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juni *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Mai 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juli *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Mai *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** - EU/Treffen der Eurogruppe, Brüssel D I E N S T A G, 11. Juli 2017 05:05 AU/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC), Syndey 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Urteil zum Tarifeinheitsgesetz, Karlsruhe 10:00 DE/Dic Asset AG, HV, Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q, Purchase *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Juni, Frankfurt *** - EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel M I T T W O C H, 12. Juli 2017 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juni, Frankfurt 08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 1Q, London *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Juni *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Industrieproduktion Mai 11:30 DE/Zuteilung Neuemission 10-jährige Bundesanleihe über 5 Mrd EUR *** 14:30 US/Fed-Chefin Yellen, Statement vor der Kongress- Anhörung (16:00) zum halbjährlichen Bericht der Fed zur Geldpolitik, Washington *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 20:00 US/Fed, Beige Book - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht D O N N E R S T A G, 13. Juli 2017 *** 05:30 CN/Handelsbilanz Juni *** 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1Q, Mannheim 07:00 FR/Alstom SA, Umsatz 1Q, Paris *** 07:30 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 2Q, Düsseldorf *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Juni (endgültig) 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 14:30 US/Erzeugerpreise Juni *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/Fed-Chefin Yellen, Anhörung im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Bankenausschuss des Senats, Washington 17:30 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim Rocky Mountain Economic Summit, Victor *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Juli F R E I T A G, 14. Juli 2017 *** 08:00 AT/OMV AG, Trading Update 2Q, Wien *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Juni *** 11:00 EU/Handelsbilanz Mai *** 12:00 IE/BIP 1Q *** 12:40 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q, New York *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juni *** 14:30 US/Verbraucherpreise Juni *** 14:30 US/Realeinkommen Juni *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Juli (1. Umfrage) *** 16:00 US/Lagerbestände Mai - EU/Ratingüberprüfung für Kroatien (Fitch), Rumänien (Fitch), Belgien (S&P), Kroatien (Moody's), Lettland (Moody's) S O N N T A G, 16. Juli 2017 *** 18:30 DE/ARD, Sommerinterview mit Bundeskanzlerin Merkel, Berlin ===

