GRENKE AG setzt beschlossene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln mit anschließendem Aktiensplit um

- Erforderliche Eintragungen im Handelsregister bereits erfolgt - Anzahl der Aktien verdreifacht sich - Beteiligungsverhältnisse bleiben unverändert

Baden-Baden, den 30. Juni 2017: Die GRENKE AG wird die von der ordentlichen Hauptversammlung am 11. Mai 2017 beschlossene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln mit anschließendem Aktiensplit durchführen. Die Notierung der neuen Aktien am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) wird am 10. Juli 2017 aufgenommen.

Wertpapierabwicklungstechnisch erhält jeder bestehende Aktionär der Gesellschaft für jede bisher gehaltene Stückaktie zwei zusätzliche auf den Namen lautende Stückaktien, wodurch sich die Anzahl der gehaltenen Aktien in Summe verdreifacht. Das Grundkapital der GRENKE AG beträgt 44.313.102 EUR und ist eingeteilt in 44.313.102 auf den Namen lautende Stammaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie. An den Beteiligungsverhältnissen ändert sich in Folge der Kapitalerhöhung und der Neueinteilung des Grundkapitals nichts.

Der Börsenkurs der GRENKE-Aktie drittelt sich rechnerisch entsprechend. Alle Aktien sind für das laufende Geschäftsjahr 2017 voll dividendenberechtigt.

Die Umstellung erfolgt automatisch durch die Depotbanken, sämtliche wertpapiertechnischen Merkmale (ISIN, WKN, Ticker) bleiben unverändert.

Der Vorstand

Weitere Informationen erhalten Sie von:

GRENKE AG Corporate Communications / Investor Relations

Renate Hauss Telefon: +49 7221 5007-204 E-Mail: investor@grenke.de

Über GRENKE

Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechnete Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.

1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.200 Mitarbeitern in 31 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im SDAX gelistet (ISIN: DE000A161N30).

Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: http://www.grenke.de

