Hamburg (ots) - Nur noch wenige Monate, dann feiert Anthony Hopkins seinen 80. Geburtstag. Er könnte den Ruhestand genießen, doch Sir Anthony denkt nicht ans Aufhören. Im Interview mit dem Lufthansa Magazin (Juli-Ausgabe) zieht der Oscar-Preisträger eine Lebensbilanz, spricht über sein früheres Alkoholproblem und über die Liebe zur Musik.



Auf die Frage, ob sich Hopkins - als Hannibal Lecter verkörperte er in "Das Schweigen der Lämmer" eine der ikonischsten Kinofiguren aller Zeit - selbst als lebende Legende empfindet, antwortet der 79-Jährige: "Ich bin keine Legende, das ist Blödsinn. Ich hatte einfach nur unglaubliches Glück im Leben." Weiter sagt er: "Ich war nie schlau in der Schule. Aber als ich die Schauspielerei entdeckte, habe ich schnell gemerkt, dass Disziplin und Einsatz in diesem Job sehr nützlich sind. Harte Arbeit hat mich noch nie abgeschreckt, und das ist auch heute noch so."



Schwierige Phasen im Leben hat Anthony Hopkins eine Zeit lang mit Hilfe von Alkohol gemeistert. "Ich habe eine Zeit lang sehr viel getrunken. Es hat mich fast umgebracht, aber dann habe ich damit aufgehört. Ich musste lernen, mit Problemen anders fertig zu werden als mit Alkohol." Heute versucht er, nicht alles im Leben so ernst zu nehmen. "Das macht es etwas leichter. Das liegt auch daran, dass ich in einem Alter bin, in dem man viele gute Freunde verliert. Okay, ich bin noch hier, doch Sterblichkeit ist jetzt eine reale Erfahrung."



Wie er damit umgeht? "Ich versuche jeden Moment meines Lebens zu genießen." Besonders gut gelingt Hopkins das beim Komponieren. "Ich liebe George Gershwin, Frédéric Chopin, Franz Liszt. Und wenn ich komponiere, spüre ich das Wunder des Lebens, des Glücks. Es ist, als würde mir eine innere Stimme sagen, dass alles friedlich und in Ordnung ist."



Über die Lufthansa-Medienfamilie



Die Faszination des Reisens und das Erlebnis des Fliegens - das Lufthansa magazin inspiriert auf Papier und auch digital (lh.com/magazin) mit bewegenden Reportagen. Das Lufthansa magazin zählt mit rund 1,6 Millionen Lesern in 17 Ländern Europas zu den reichweitenstärksten paneuropäischen Magazinen. Das deutsch-englische Magazin ist der Reichweitenführer unter den europäischen Inflight-Magazinen. 280.000 Exemplare fliegen jeden Monat an Bord aller Lufthansa-Maschinen rund um die Welt. Lufthansa exclusive, das Premium-Magazin von Lufthansa, inszeniert die gehobene Lebens- und Konsumwelt von Deutschlands mobilster Zielgruppe. Mit dem Lufthansa exclusive werden über 325.000 deutschsprachige Vielflieger der Lufthansa erreicht. "Traveling in style" ist das Leitthema von Lufthansa woman's world. Das Magazin orientiert sich am Stil und an den Bedürfnissen der vielreisenden Businessfrau.



Über TERRITORY



TERRITORY ist Europas Marktführer für Content Communication. Unter dem Leitspruch "Content to Results" haben rund 1.000 Mitarbeiter an 17 Standorten in 8 Ländern den Content Value - und damit den unternehmerischen Erfolg - ihrer Kunden im Blick. Sie betreuen Unternehmen über die reine inhaltsgetriebene Kommunikation hinaus bis hin zu Prozessoptimierung, Vermarktung, Produktion, Verkauf und Leistungsmessung. Das Angebot umfasst u. a. Content Marketing, Sales Marketing, Employer Branding, Internal Media, Word of Mouth Marketing und Influencer Marketing sowie Digital Marketing und Social Media Marketing. TERRITORY betreut Unternehmen wie Daimler, Deutsche Bahn, EY, HORNBACH, Lamborghini, Lufthansa, Miele, NISSAN, ROSSMANN, REWE, Telekom und Wrigley. TERRITORY ist ein Unternehmen von Gruner + Jahr.



OTS: TERRITORY newsroom: http://www.presseportal.de/nr/57966 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_57966.rss2



Pressekontakt: Nicole Westermann presse@territory.de Telefon +49 (0) 5241 | 23480-449