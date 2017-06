Eine in Fenstern und Fassadenelementen integrierte organische Solarfolie soll unter realen Bedingungen getestet werden. Heliatek schätzt, dass 50 Quadratmeter Folie den Strombedarf eines kleinen Haushalts decken. Heliatek hat eine organische Solarfolie an dem Gebäude von Engie Laborelec in Linkebeek (Belgien) installiert. Die neue Photovoltaik-Technologie wurde in Fassaden und Fenstern integriert und soll in den nächsten Monaten erprobt werden, wie das sächsische Photovoltaik-Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Fassadenelemente habe Heliatek zusammen mit dem Fensterhersteller AGC und dem Anbieter ...

