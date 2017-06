Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Uniper rechnet auf mittlere Sicht wieder mit Gewinnen aus dem Geschäft mit Gasspeichern. Aktuell beschert das Segment den Düsseldorfern leichte Verluste, wie die beiden Vorstände Christopher Delbrück und Keith Martin in einer Telefonkonferenz mit Analysten einräumten. "Operativ sind wir leicht negativ, beim Cashflow aber neutral", erläuterte Delbrück.

Die Abschaltung der Kernkraftwerke in Deutschland und das sukzessive Zurückdrängen der Braunkohle werde aber Anfang des kommenden Jahrzehnts dazu führen, dass die Nachfrage nach Gas für die Stromerzeugung volatiler werde, was den Wert der Speicher erhöhe. Steige der Unterschied zwischen Sommer-und Winterstrompreis um 1 Euro, spült das dem Erzeuger laut Delbrück 85 Millionen Euro mehr in die Kassen.

Die Frage, so Martin, sei nicht ob es passiere, sondern wann es passiere. "Das ist die Millionen-Dollar-Frage", meinte der Chief Commercial Officer. Im alten Jahr musste die Tochter des Essener Eon-Konzerns hohe Summen auf Speicher und fossile Kraftwerke abschreiben.

Das Gasgeschäft bei Uniper geht weit über die Speicherung des Rohstoffs hinaus. Es steht für über die Hälfte des Umsatzes und beinhaltet den Gashandel, das Pipelinegeschäft und Flüssiggas LNG. Insgesamt soll das Gasgeschäft einen Beitrag zum Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 350 und 500 Millionen Euro bringen. Insgesamt will das Unternehmen dieses Jahr ein EBITDA zwischen 1,6 und 1,9 Milliarden Euro verdienen.

Uniper beteiligt sich auch an der Erweiterung der Gasröhre zwischen Russland und Deutschland um einen zweiten Strang (Nord Stream 2). Delbrück mahnte die USA, politische Sanktionen gegen Russland nicht auf das europäische Gasgeschäft auszudehnen. Das dürfe nicht in einen Topf geworfen werden, sagte der Finanzvorstand.

