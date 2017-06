Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-30 / 14:41 PRESSEMITTEILUNG Börse Hamburg: Nach Spitzenumsätzen im Mai zurück zur Normalität im Fondshandel Hamburg · *Anleger handeln Fondsanteile im Wert von rund 81 Mio. Euro* · *Offene Immobilienfonds dominieren TOP 10 und TOP 25* · *Neuer Fonds erfolgreich über Zeichnungsbox platziert* *Hamburg, 30. Juni 2017* - Die Umsätze im Fondshandel der Börse Hamburg haben sich nach einem sehr starken Monat Mai im Juni wieder normalisiert. Bedingt durch eine gewisse Zurückhaltung der Marktteilnehmer und diverse Feiertage im Juni konnten die hohen Maiumsätze nicht mehr erreicht werden. Nachdem die Präsidenten- und zwischenzeitlich auch die Parlamentswahl in Frankreich zur überwiegenden Zufriedenheit der Marktteilnehmer ausgegangen waren, kehrte nach temporärer Euphorie wieder Normalität am Markt ein. Ein erneutes Hilfspaket für Griechenland oder auch die Isolation des Emirates Katar durch seine Nachbarn konnten nicht wirklich verunsichern. Andererseits fehlte es aber auch an kurstreibenden Positivmeldungen, um die Aufwärtsbewegung nachhaltig zu befeuern. Ungeachtet dessen erreichten DAX30 und Dow Jones im Juni mit 12.942 bzw. 21.529 Punkten neue historische Höchststände und der EUROSTOXX 50 pendelte in einer Seitwärtsbewegung zwischen 3.500 und 3.590 Punkten unter dem bisherigen Jahreshöchststand. Es mehren sich die Stimmen, die eine deutliche Korrektur am Aktienmarkt für überfällig halten - allein diese will aber nicht wirklich kommen. Anleger handelten im Juni Fondsanteile im Volumen von rund 81 Millionen Euro. (Mai: 115 Mio.). Gefragt waren unverändert die offenen Immobilienfonds (OIF). Sowohl unter den TOP 10, als auch unter den TOP 25 bestimmten sie das Handelsgeschehen (vgl. auch Tabelle). *Immobilienfonds treiben Umsätze im Fondshandel* Mit rund 21 Millionen Euro hat der SEB ImmoInvest (WKN: 980230) seine Spitzenposition behauptet. Dahinter folgt mit deutlichem Abstand auf Platz zwei der CS EUROREAL (WKN: 980500) mit rund 9 Millionen Euro Umsatz. Platz drei nach Umsatz erreichte der KanAm grundinvest (WKN: 679180) mit 6,4 Millionen Euro Umsatz. *Neuer Fonds in der Zeichnungsbox der Börse Hamburg* Vom 8. bis 26. Juni 2017 lief die Zeichnungsfrist für den neuen Mischfonds "Fokus Fund Germany +" (WKN: A2DMVZ). Über die Zeichnungsbox der Börse Hamburg konnten 3,6 Millionen Euro platziert werden. Seit dem 27. Juni wird der neue Fonds an der Börse Hamburg gehandelt. *BioTech-Fonds legen im Juni deutlich zu, Fonds auf Energie- und Russlandwerte auf der Verliererseite * Zu den Fonds mit der besten Performance im Fondshandel Hamburg zählten im Gegensatz zum Vormonat vor allem Fonds mit dem Schwerpunkt BioTech. Hier war eine deutliche Erholung zu verzeichnen. Spitzenreiter im Monatsvergleich war der Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund (WKN: A0JDY4) mit einer Performance von 10 Prozent, gefolgt vom Pictet - Biotech (A0B6Q2) mit rund 9 Prozent. Platz drei unter den BioTech-Fonds belegt der Franklin Biotechnology Discovery Fund (WKN: 937444) mit einem Plus von 8,9 Prozent. Zu den Schlusslichtern beim Umsatzranking zählten im Juni unverändert Energiewerte-Fonds, bedingt vor allem durch den weiter gefallenen Rohölpreis. Der United States Oil Fund ETF (WKN: A0JK5L) verlor fast 12 Prozent, der Schroder ISF Global Energy Fund (WKN: A0J29E) gab um rund 10 Prozent nach. Schwächer zeigten sich im Juni auch Fonds mit dem Anlageschwerpunkt Russland. Der weitere Verfall der Preise für Rohöl und Erdgas führte nicht nur zu rückläufigen Aktienkursen bei russischen Werten, sondern auch zu einem schwächeren Wechselkurs des russischen Rubel. Der DWS Russia (WKN: 39855 [1]) landete bei minus 6,9 Prozent, der HSBC Global Investment Funds - Russia Equity (WKN: A0M9CK) bei minus 6,6 Prozent. *Top-10 der Fonds nach Umsatz an der Börse Hamburg im Juni 2017* Fondsname WKN Umsatz in Mio. Euro 1 SEB ImmoInvest 980230 21,4 2 CS EUROREAL 980500 8,5 3 KanAm grundinvest 679180 6,4 4 Fokus Fund Germany + A2DMVZ 3,8 5 hausInvest 980701 3,6 6 grundbesitz europa 980700 1,7 7 Stuttgarter Dividendenfonds A1CXWP 1,7 8 Deka-Immobilien Europa 980956 1,3 9 UniImmo: Deutschland 980550 1,2 10 Stuttgarter-Aktien-Fonds A0Q72H 1,1 Quelle: Börse Hamburg, Fondsumsätze vom 01.06.2017 bis zum 30.06.2017 - *Über die Börse Hamburg* Die Börse Hamburg ist der führende Börsenplatz für den Handel mit offenen, aktiv gemanagten Fonds in Deutschland. Anleger können börsentäglich zwischen 8 Uhr und 20 Uhr mehr als 4.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag zu aktuellen Preisen handeln. Neben der Maklercourtage von 0,08 Prozent fällt die individuelle Bankprovision an. Die Orderaufgabe erfolgt - wie bei anderen Wertpapiergeschäften - über die Hausbank oder den Online-Broker. Es ist lediglich bei der Auswahl des Börsen- bzw. Handelsplatzes Hamburg anzugeben. Bei der Ausführung über die Börse Hamburg lassen sich Aufträge preislich und zeitlich limitieren, zum Beispiel auch über Stop-Loss- und Stop-Buy-Orders. Der Handel findet unter Aufsicht der Handelsüberwachungsstelle an der Börse Hamburg statt. Mehr Informationen zum Fondshandel finden Anleger unter www.boersenag.de/fonds. Die Börse Hamburg erteilt keine Anlageempfehlungen und veröffentlicht ausschließlich produktbezogene oder allgemeine Informationen. Historische Wertentwicklungen sind keine geeignete Indikation für künftige Renditen. *Pressekontakt * Börse Hamburg und Börse Hannover Sabrina Otto Tel: +49(0)511 / 32 76 61 E-Mail: s.otto@boersenag.de Internet: http://www.boersenag.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Börse Hamburg Schlagwort(e): Finanzen 2017-06-30 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 588393 2017-06-30 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ec61daf5dd8d8b67920cefbe0f898cad&application_id=588393&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2017 08:41 ET (12:41 GMT)