HAHN (dpa-AFX) - Der chinesische Mischkonzern HNA stellt als neuer Eigentümer des Hunsrück-Flughafens Hahn von Juli an einen von vorübergehend zwei Geschäftsführern. Der bisherige Flughafenchef Markus Bunk scheide planmäßig mit Ablauf seines Vertrages Ende Juni aus, erklärte das rheinland-pfälzische Innenministerium am Freitag in Mainz. An seine Stelle tritt der Präsident der HNA Airport Group, Hexin Wang. Ihm zur Seite steht den Angaben zufolge bis zum endgültigen Vollzug des Verkaufs Hubert Heimann, der bereits seit mehreren Jahren für eine Tochter der Flughafengesellschaft tätig war.

Das Mainzer Innenministerium teilte mit, nach Vollzug des Anteilskaufvertrages werde das Land Rheinland-Pfalz nicht mehr Mehrheitsgesellschafter des Airports sein. Insoweit sei es dann auch nicht mehr nötig, in der Geschäftsführung eines dann privatrechtlichen Unternehmens vertreten zu sein.

Bunk führte den defizitären Flughafen seit Oktober 2013. HNA übernimmt die rheinland-pfälzischen Mehrheitsanteile (82,5 Prozent). Hessen hat den Verkauf seiner Anteile (17,5 Prozent) an die pfälzisch-chinesische ADC GmbH verschoben./isa/DP/mis

