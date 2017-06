Berufsverkehr in Japans Hauptstadt bedeutet nicht Stau, sondern enger Körperkontakt. Denn die meisten Tokioter fahren in der Regel mit dem Zug zur Arbeit. In Stoßzeiten gleichen Waggons Sardinenbüchsen.

Meine japanischen Freunde schauen mich ganz neidisch an, wenn ich ihnen von den Wonnen eines Korrespondentenlebens erzähle: Da ich als mobiler Schreiberling nicht früh morgens in einem festen Büro sitzen muss, genieße ich in der Regel den Luxus, den Berufsverkehr in Tokio zeitlich umfahren zu können. Die meisten meiner Freunde hingegen stecken in der Rushhour fest - und das ist in Tokio noch weniger vergnüglich als anderswo. Denn wir Tokioter stehen nicht allein mit komfortablen Autos im Stau, sondern drängen uns millionenfach buchstäblich wie Sardinen in der Büchse in S- oder U-Bahn-Wagons.

Eigentlich soll man abgedroschene Wortbilder vermeiden, aber in diesem Fall halte ich den Vergleich mit den eingedosten Silber-Fischen für angebracht. Denn in vielen Zügen steigt die Belegung in den Stoßzeiten auf 200 bis 250 Prozent der Zugkapazität. Diese Zahl bedeutet laut amtlicher Regelung nichts anderes, als dass sich sieben bis neun Menschen, einen Quadratmeter Eisenbahnwagen teilen. Sie können ja einmal mit Ihren Arbeitskollegen ausprobieren, wie sich das anfühlt.

Für all' die, die den Körperkontakt scheuen, sei hier zudem die japanische Definition der Zugkapazität beschrieben. Bei 100 Prozent Auslastung sind alle Sitzplätze sowie die Haltestangen oder -griffe in der Nähe der Türen belegt. Bei 150 Prozent Belegung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...