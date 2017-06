Die Verordnung sieht eine schrittweise Reduktion der CO2-Äquivalente - das sogenannte Phase-down - in Form von teilhalogenierten fluorierten Treibhausgasen (H-FKW) bis zum Jahr 2030 um 79 Prozent vor, die in der EU in Verkehr gebracht werden dürfen. Diese Kältemittel beziehungsweise F-Gase sind in den meisten industriellen Kälteanlagen im Einsatz und dürfen aufgrund ihrer hohen GWP - Werte (Global Warming Potential = Treibhauspotential) von über 2.500 ab 01.01.2020 nicht mehr als Neuware in Anlagen (mit Füllmengen über 40 t CO2-Äquivalent) eingesetzt werden. Bestehende Anlagen (über 40 t CO2-Äquivalent) dürfen dann nur noch mit aufgearbeitetem oder recyceltem Kältemittel befüllt werden oder sie müssen auf ein Kältemittel mit niedrigem GWP-Werten umgerüstet werden. Ab 2030 gilt ein Nachfüllverbot für alle Kältekreisläufe mit einem GWP > 2500 zur Wartung und Instandhaltung, die ...

