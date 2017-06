ROUNDUP 2: Bayer senkt Prognose - Monsanto-Übernahme bei EU beantragt

LEVERKUSEN - Dämpfer für den erfolgsverwöhnten Bayer -Konzern vor der Rekordübernahme von Mosanto: Der Pharma- und Chemieriese muss seine Jahresziele zusammenstreichen. Der Schritt kommt überraschend - hatten die Leverkusener ihre Prognosen dank guter Geschäfte bei der Kunststofftochter Covestro doch erst Ende April erhöht. Eine schwache Entwicklung bei verschreibungsfreien Markenmedikamenten und hohe Warenbestände im Bereich Pflanzenschutz in Brasilien fahren dem Konzern nun in die Parade. Praktisch zeitgleich kündigte Bayer an, man habe bei der EU-Wettbewerbsbehörde den Antrag auf die Genehmigung der Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto gestellt.

IPO/ROUNDUP: Delivery Hero meistert Milliarden-Börsengang

FRANKFURT/BERLIN - Der Essens-Lieferdienst Delivery Hero (Lieferheld, Pizza.de, Foodora) hat den größten deutschen Börsengang des Jahres hingelegt. Am Freitagmorgen startete die Aktie in Frankfurt mit 26,90 Euro und damit deutlich über dem Ausgabepreis von 25,50 Euro. "Ich bin super glücklich", sagte Firmenchef Niklas Östberg. "Es ist ein großartiger Moment für uns alle."

Anlegerklagen gegen Volkswagen: Mündliche Verhandlung ab April 2018

BRAUNSCHWEIG - Das für Anfang 2018 geplante Musterverfahren von VW -Aktionären im Abgas-Skandal verzögert sich bis zum April nächsten Jahres. Der Senat habe die der Musterklägerin - der Sparkassen-Fondstochter Deka - gesetzte Frist zur Stellungnahme zu den Feststellungszielen um einen Monat bis Ende Juli verlängert, teilte das Oberlandesgericht Braunschweig am Freitag mit. Damit habe der Zeitplan angepasst werden müssen: Am 9. April 2018 solle nun die mündliche Verhandlung beginnen. Die weiteren Kläger neben Deka sind Beigeladene des Musterverfahrens.

Eon plant keine Sonderdividende aus erstatteter Atomsteuer

ESSEN - Der Energiekonzern Eon will die Rückerstattung der Kernbrennstoffsteuer von rund 2,8 Milliarden Euro zur Stärkung der Bilanz und zum Schuldenabbau im Konzern behalten. Dies sagte ein Sprecher des Unternehmens am Freitag. Das Geld sei größtenteils bereits eingegangen. "Focus" hatte zuvor darüber berichtet.

US-Starinvestor Buffett macht 12 Milliarden Dollar mit einem Federstrich

OMAHA/NEW YORK - Warren Buffett untermauert mit einem Tauschgeschäft seinen Ruf als legendärer Investor. Er wandelt seine Vorzugsaktien an der Bank of America , die er einst für 5 Milliarden Dollar gekauft hatte, in reguläre Aktien am zweitgrößten Geldhaus der Vereinigten Staaten um. Deren Börsenwert liegt aktuell bei rund 17 Milliarden Dollar. Ganz nebenbei wird Buffett damit Hauptaktionär der Bank of America.

Studie: Autobauer senken Dieselproduktion - keine Rabattschlachten

DUISBURG - Angesichts des sinkenden Diesel-Anteils bei Neuwagen setzen die Hersteller laut einer Untersuchung eher auf Produktionsumstellungen denn auf Rabattschlachten. Dennoch seien die Rabatte für Neuwagen allgemein im Juni höher als im Vorjahr gewesen, ergab die allmonatliche Rabattstudie des CAR-Forschungszentrums der Universität Duisburg-Essen. In den ersten vier Monaten des Jahres seien 70 000 Diesel-Autos weniger als im Vorjahreszeitraum produziert worden, ein Rückgang um sieben Prozent.

IPO: Versandapotheke Zur Rose grenzt Preisspanne auf oberes Ende ein

ZÜRICH - Die schweizerische Versandapotheke Zur Rose hat die Preisspanne für den geplanten Börsengang wegen hoher Nachfrage eingegrenzt. Die Aktien werden nun zu einem Preis von je 135 bis 140 Schweizer Franken angeboten, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Zuvor lag die Spanne noch bei 120 bis 140 Schweizer Franken. Zudem werde die Angebotsfrist um einen Tag auf den 4. Juli verkürzt. Erster Handelstag soll weiterhin der 6. Juli bleiben.

Haldex-Management zieht Unterstützung für Übernahme durch Knorr zurück

MÜNCHEN/STOCKHOLM - Der schwedische Nutzfahrzeug-Zulieferer Haldex will eine Übernahme durch den Bremsen-Hersteller Knorr-Bremse nicht mehr unterstützen. Die Chance auf eine Genehmigung der Wettbewerbshüter sei mittlerweile sehr gering, begründeten die Schweden am späten Donnerstagabend ihre neue Position zur Fusion. Die europäischen Marktwächter hätten in sechs Geschäftsbereichen erhebliche Zweifel angemeldet.

Studie: Fusions-Karussell in der Chemiebranche verliert an Schwung

FRANKFURT - Das Übernahme- und Fusions-Karussell in der Chemiebranche hat im ersten Halbjahr laut einer Studie seine Drehzahl deutlich verringert. Nach der Verschnaufpause dürfte es sich aber insgesamt weiter schwungvoll drehen. "Auch für das zweite Halbjahr ist mit einer hohen Dynamik bei den Fusionen und Übernahmen in der Chemie zu rechnen", sagte Marcus Morawietz, Partner und Leiter des Bereichs Chemie bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC am Freitag. Die Wettbewerbslandschaft in der Branche werde sich weiter stark verändern. "Europa und Nordamerika bleiben die Hotspots für große internationale Übernahmen." Auch die Konsolidierung innerhalb Asiens gehe weiter.

ROUNDUP: Nike erfreut Anleger mit starken Zahlen und Amazon-Pilotprogramm

BEAVERTON - Der US-Sportartikelriese Nike verschafft sich mit starken Quartalszahlen Luft im verschärften Konkurrenzkampf mit Rivalen wie Adidas und Under Armour. In den drei Monaten bis Ende Mai wuchs der Überschuss im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 1,0 Milliarden Dollar (0,9 Mrd Euro), wie Nike am Donnerstag mitteilte. Die Erlöse stiegen um fünf Prozent auf 8,7 Milliarden Dollar.

