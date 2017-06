DVB Bank SE: Korrektur der Prognose 2017

Frankfurt am Main, 30. Juni 2017

Die DVB Bank SE (DVB) korrigiert ihre bisherige Prognose zum Geschäftsverlauf 2017:

Angesichts der anhaltenden Krise in der Schifffahrt und im Offshore-Bereich erwartet die DVB eine weiterhin hohe Risikokostenentwicklung in ihrem Schiffs- und Offshorefinanzierungsportfolio im Geschäftsjahr 2017. Die DVB geht derzeit davon aus, dass sie ihren prognostizierten Return on Equity (vor Steuern und vor IAS 39) von +3 % bis -3 % unterschreiten wird und voraussichtlich auch die prognostizierten weiteren finanziellen Konzernsteuerungsgrößen - Cost-Income-Ratio und Economic Value Added - nicht erreichen wird.

Elisabeth Winter Head of Group Corporate Communications Managing Director Telefon: +49 69 9750 4329 E-Mail: elisabeth.winter@dvbbank.com

