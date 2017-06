Delivery Hero ist erfolgreich an der Frankfurter Börse gestartet. Im Handelssaal sind die Mitarbeiter des Essen-Lieferdienstes in Feierlaune. Firmenchef Östberg bekennt: "Es dauert etwas, um unsere Story zu verstehen."

Es ist der erfolgreiche Abschluss des größten heimischen Börsenganges der vergangenen drei Jahre: Die Aktien des Essens-Lieferdienstes Delivery Hero haben am Freitag bei ihrem Debüt an der Frankfurter Börse zunächst deutlich zugelegt. Der erste Kurs des Unternehmens aus der Start-up-Schmiede Rocket Internet wurde zum Handelsstart mit 26,90 Euro festgestellt. Das war ein Aufschlag von fünfeinhalb Prozent zum Ausgabepreis der mehrfach überzeichneten 39 Millionen Aktien.

Delivery Hero-Chef Niklas Östberg läutete zum Auftakt die Glocke im Handelssaal der Frankfurter Börse - begleitet von einem lang anhaltenden Regen roter und weißer Konfettistreifen. Unterstützt wurde der 37-Jährige Schwede dabei von Börsenchef Carsten Kengeter. Mitgebracht hatte Östberg Dutzende - so wie er selbst - meist leger gekleidete Mitstreiter aus den Reihen der internationalen Marken von Delivery Hero. Dazu auch Angehörige und Familienmitglieder unterschiedlichster Altersklassen, die auf dem Parket für ein buntes Bild und ausgelassene Stimmung sorgten.

Angeregte Gespräche und gegenseitige Glückwünsche - auf Englisch, Spanisch, Italienisch. Eltern manövrieren Buggys an die Stehtische mit den obligatorischen Willkommenshäppchen. Immer wieder bilden sich Selfie-Gruppen - im Hintergrund die Anzeigetafeln. Krawattenträger sind unterrepräsentiert an diesem Handelstag. "Das Bild erinnert fast schon an die Jahrtausendwende - die Zeit des Neuen Marktes", sagt ein Mitarbeiter der Börse. Beim Debüt der Restaurantkette Vapiano am Dienstag hätte ja diese Woche bereits einmal Feierlaune im Haus geherrscht - doch das, was Delivery Hero nun veranstaltet habe, gehe noch darüber hinaus.

Im frühen Handel rutschte der Aktienkurs vorübergehend bis auf 25,26 Euro zurück, bevor er wieder Richtung Erstnotiz zurückkletterte. Das 2011 gegründete Unternehmen, das Restaurants und ihre Kunden mithilfe von Apps verbindet, hatte die Preisspanne voll ausgereizt und die Aktien zu 25,50 Euro zugeteilt.

Schon am Vortag war ein Kursgewinn für Anleger absehbar gewesen, die Anteilsscheine des Unternehmens gezeichnet und zugeteilt bekommen hatten: Vorbörslich waren die Papiere bereits am Donnerstagabend mit einem über fünfprozentigen Aufschlag zum Ausgabepreis bei rund 26,80 Euro gehandelt worden.

Analysten beurteilen den Börsengang als vollen Erfolg

Der Essen-Lieferdienst nimmt mit seinem Börsengang knapp eine Milliarde Euro ein. "Der Ausgabepreis ...

