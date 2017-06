Essen (ots) - Während das Web 2.0 per Mausklick Pressemitteilungen weltweit versendet, gibt es keinen Mausklick zur Löschung, die jedoch bei Abmahnungen und fehlender Aktualität notwendig ist. Dann hilft DeinguterRuf.de - ein Anruf genügt!



Durch das World Wide Web sind viele neue Möglichkeiten entstanden, Pressemitteilungen über Produktneuheiten, Unternehmensveränderungen usw. weltweit in Sekundenschnelle zu verbreiten. Was nicht immer nur zum Vorteil des Absenders ist, wie der Reputationsmanager DeinGuterRuf immer wieder in seinem täglichen Geschäft erlebt.



Die diversen Presseportale im Internet veröffentlichen Online-Pressemitteilungen und erhöhen die PR- oder Marketing-Botschaft enorm. Bei klassischen Print-Pressemitteilungen sind die Veröffentlichungen vom Goodwill der Journalisten und Redakteure abhängig und erreichen eine begrenzte Verteilung.



Die Veröffentlichung von Pressemitteilungen auf Online-Presseportalen vergrößert die Reichweite für Ihre PR- oder Marketing-Botschaft dagegen geradezu ins Unermessliche. Mit wenigen Schritten werden die Pressemitteilungen direkt im Internet auf bis zu 800 Presseportalen, Special Interests, Regionalportalen, Social Media und RSS-Feeds verbreitet. Ganz nach Wunsch und Bedarf können die Pressemitteilungen über Nischen- und Themenportale, regionale Portale, große Presseportale, SocialMediaPortale, sowie RSS Feeds quasi in Sekundenschnelle verbreitet werden.



Durch eingefügte Links zu den Social-Media Portalen, auf die Homepage oder bestimmte Landingpages gelangen die Online-Pressemitteilungen direkt zum Interessenten und Kunden, dem Point of Sale. Es entsteht eine kaum noch nachvollziehbare Verteilung der Pressemitteilungen und das weltweit.



Anlässe, Pressemitteilungen zu löschen



Was auf der einen Seite gut ist, eine schnelle, unkomplizierte Verteilung der Pressemitteilung mit einzigartiger Reichweite, kann sich auf der anderen Seite auch schnell zum Nachteil umkehren. Spätestens dann, wenn die veröffentlichten Online-Pressemitteilungen beispielsweise wegen fehlender Aktualität oder Abmahnungen gelöscht werden sollen. Denn im Gegensatz zu Printmedien vergisst das Internet nicht so schnell.



Spätestens, wenn beim Googeln einer Person verschiedene Unternehmenszugehörigkeiten aufgezeigt werden, besteht Handlungsbedarf. Diese Erfahrung kann der Reputationsmanager DeinguterRuf nur bestätigen. Zunehmend erhält DeinGuterRuf Anfragen, Online-Pressemitteilungen aus dem Internet zu löschen. Anlässe, für Löschungen sind häufig veraltete Einträge. Wechselt ein Mitarbeiter das Unternehmen, ist es sowohl für den Mitarbeiter als auch für das Unternehmen von Bedeutung, die veralteten Einträge zu entfernen.



85% Erfolgsquote von DeinGuterRuf



Die Praxis zeigt jedoch, dass die Löschung nicht so schnell und einfach möglich ist wie die Onlinestellung der Pressemitteilungen. Als Pionier für Löschungen von Online-Einträgen wie beispielsweise Pressemitteilungen, hat DeinGuterRuf umfangreiche Erfahrungen gesammelt, von denen bereits viele zufriedene Kunden profitieren konnten. DeinguterRuf empfiehlt zunächst eine Identifizierung/Suche aller zu löschenden Einträge.



Im nächsten Schritt geht es um die Löschung dieser nicht mehr aktuellen Einträge. Dazu setzen sich die Mitarbeiter von DeinGuterRuf weltweit für die Entfernung von Einträgen bei den Webseitenbetreibern ein. Im Rahmen der langjährigen Erfahrungen hat DeinGuterRuf ein großes Netzwerk an direkten Kontakten zu den Webseitenbetreibern aufbauen können, so dass die Erfolgsquote der Löschungen bei ca. 85% liegt.



Über die Plattform von DeinguterRuf kann jeder Interessierte seine Löschung/en direkt beauftragen. Stehen Löschungen im größeren Rahmen an, bietet DeinguterRuf Staffelpreise an, die in einem unverbindlichen persönlichen Telefongespräch unter 0201/45853474 oder per Mail unter kontakt@deinguterruf.de zu erfahren sind.



Immer mehr Abmahnungen online



DeinGuterRuf handelt schnell und diskret. Schnelles Handeln ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn Pressemitteilungen in Folge von Abmahnungen zu löschen sind, da dem Betroffenen ansonsten hohe Kosten drohen.



Die Abmahnungen im Onlinebereich nehmen stark zu, wobei es sich nicht nur um vorsätzliche Verstöße handelt, die eine Abmahnung hervorrufen könnten. Ganz im Gegenteil. DeinGuterRuf stellt fest, dass häufig Unbedarft- und Unwissenheiten Abmahnungen hervorrufen, die letztendlich auch als Folgen der Transparenz und Informationsflut des World Wide Web zu sehen sind.



So werden beispielsweise immer wieder Namensgleich- oder -ähnlichkeiten abgemahnt oder Produktbeschreibungen, -bezeichnungen, die z.B. geschützte Begriffe enthalten.Teilweise erfolgen diese Abmahnungen erst viele Jahre nach der Veröffentlichung der Pressemitteilungen, was wiederum verdeutlicht, dass das Internet nicht so schnell vergisst!



Über Dein Guter Ruf



Dein Guter Ruf ist ein Projekt der MoveVision GmbH. Der Service wurde 2007 in Düsseldorf gegründet und steht seit Anbeginn für Kontrolle, Schutz und Pflege des guten Rufs im Internet. Das Unternehmen bietet Privatpersonen und Unternehmen einen Full-Service rund um das eigene Online Reputations Management an. Kernangebote sind das Löschen von Einträgen sowie die Unterstützung im Aufbau einer positiven Reputation durch das Online Reputations Management. Als Pionier auf dem deutschen Markt hat Dein Guter Ruf zahlreiche Methoden zum Schutz und Aufbau einer guten Reputation im Internet entwickelt.



