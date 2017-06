Baden-Baden (ots) - Samstag, 01. Juli 2017 (Woche 27)/30.06.2017



Geänderten Programmablauf für BW und RP beachten!



14.30 (VPS 16.05) BW+RP: Historische Momente: Helmut Kohl - Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz



14.45 (VPS 15.35) BW+RP: SWR extra: Helmut Kohl - Ludwigshafen nimmt Abschied



15.45 (VPS 15.05) BW+RP: Die Hafenstadt - Alles im Fluss in Ludwigshafen Erstsendung: 17.05.2011 in SWR/SR



16.15 BW+RP: Helmut Kohl - Ein europäischer Patriot Erstsendung: 16.06.2017 in Das Erste



(bis 17.00 - weiter wie mitgeteilt)



Dienstag, 04. Juli 2017 (Woche 27)/30.06.2017



20.15 Marktcheck



Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplanten Themen gehören:



Keimschleuder Händetrockner - von wegen hygienisch



Berührungslose, elektrische Händetrockner sind umweltfreundlicher als Papierhandtuchspender und laut Hersteller sehr hygienisch. Doch in stark frequentierten Toiletten mit elektrischen Händetrocknern tummeln sich die Keime.



Lebensmittel-Schwindel - wenn nicht drin ist, was drauf steht



Auf der Zutatenliste von Produkten wie Jogurt "Typ Pistazie" oder Kuchen "Typ Eierlikör" stehen weder Pistazie noch Eierlikör, sondern meist Farbstoffe und Aromen. "Marktcheck" zeigt, wie die Lebensmittelindustrie Verbraucher in die Irre führt.



Verpackungsärger - wenn die Plastikhülle einfach nicht abgeht



Verpackungen von CDs, Glühbirnen oder eingelegtem Fisch bekommt man oft nur mit großer Anstrengung geöffnet. Manchmal kommt es beim Entfernen der Plastikhüllen sogar zu Verletzungen. Dabei könnte es die Industrie den Verbrauchern deutlich einfacher machen.



Büffelmozzarella im Test - wirklich immer ein Genuss?



"Marktcheck" testet, ob man Büffelmozzarella guten Gewissens essen kann. Dioxin, Hormone und gefährliche Bakterien wurden bereits in dem Käse gefunden. In anderen Fällen wurde teure Büffelmilch durch günstigere Kuhmilch ersetzt.



Urlaub mit dem Wohnmobil - Tipps für ein gelungenes Camping-Erlebnis



Urlaub auf vier Rädern liegt im Trend. Verkehrsexperte Thorsten Link klärt mit Caravan-Experten, wo man Reisemobile mieten sollte, ab wann sich der Kauf lohnt und worauf man beim Packen und auf der Fahrt achten muss.



Tipp der Woche - Armkettchen anziehen ohne Stress



"Marktcheck" zeigt, wie man Armkettchen ganz einfach an das Handgelenk bekommt.



Mittwoch, 19. Juli 2017 (Woche 29)/30.06.2017



Beitrag ist WH von SA!



04.45 SR: Meine Traumreise über den Atlantik (WH von SA) Von der Bodenseejolle zum Großsegler Erstsendung: 16.02.2014 in SWR/SR



Freitag, 11. August 2017 (Woche 32)/30.06.2017



23.30 Nachtcafé Classics



Aus dem Leben gerissen



Bewegend, spannend, persönlich: Michael Steinbrecher stellt noch einmal Gäste aus dem Nachtcafé vor, die Spuren hinterlassen haben.



Bereits zwei Mal musste die Schauspielerin Diana Körner von einem geliebten Partner Abschied nehmen. Dennoch versucht sie, über den Verlust hinwegzukommen und positiv in die Zukunft zu blicken.



Ein Klinikaufenthalt sorgte dafür, dass das Leben von Ralph Adam aus dem Ruder lief. Während einer Operation fing er sich einen Krankenhauskeim ein - mit dauerhaften Folgen.



Das Leben von Bettina Fischer veränderte sich völlig nach dem Bombenanschlag auf Djerba, bei dem ihr Bruder und seine Frau ums Leben kamen. Denn sie nahm den schwer verletzten zweijährigen Neffen bei sich auf.



Die Tochter von Angela und Alexander Pointner war 17 Jahre alt, als sie keinen Sinn mehr in ihrem Leben sah. 13 Monate später starb sie an den Folgen des Suizidversuchs.



