Bei einer Podiumsdiskussion mit Präsident Juan Manuel Santos zum Thema "Wirtschaftliche Nachhaltigkeit und Entwicklung des ländlichen Raums zur Förderung der globalen Stabilität und Demokratie"

BOGOTA, Kolumbien, 29. Juni 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute kündigte der Verband der kolumbianischen Kaffeebauern (Federación Nacional de Cafeteros, FNC) an, dass Bill Clinton, Gründer der Clinton Foundation und 42. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, am World Coffee Producers Forum teilnehmen wird. Die Veranstaltung findet vom 10. bis 12. Juli 2017 in Medellín, Kolumbien statt.

Ex-US-Präsident Clinton, dessen weltweite Tätigkeit in Afrika, Lateinamerika und der Welt maßgeblich zur Bekämpfung von Armut und der Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, insbesondere in ländlichen Gebieten, beigetragen hat, wird in einer Podiumsdiskussion mit dem kolumbianischen Präsidenten Juan Manuel Santos über das Thema "Wirtschaftliche Nachhaltigkeit und Entwicklung des ländlichen Raums zur Förderung der globalen Stabilität und Demokratie" sprechen.

Gemäß der Internationalen Kaffeeorganisation (ICO) leben 25 Millionen Haushalte, d. h. 125 Millionen Menschen und zumeist Kleinbauern, von der Kaffeeproduktion in Entwicklungsländern in Afrika, Asien und Lateinamerika. Herausforderungen wie ein nachhaltiges Einkommen für diese Menschen und die bedrohte Kaffeeproduktion aufgrund des Klimawandels stehen im Mittelpunkt der Agenda des Forums. Gleichzeitig gehen einige Schätzungen der Branche davon aus, dass aufgrund des zunehmenden Konsums die Kaffeeproduktion in den kommenden 30 bis 40 Jahren verdoppelt werden muss.

Das World Coffee Producers Forum, die erste Veranstaltung dieser Art, ist eine gemeinsame Initiative von Kaffeeproduzentenverbänden in Afrika, Asien und Lateinamerika mit 900 Teilnehmern, die mehr als 40 produzierende Länder vertreten. Mitglieder der Kaffeebranche wie Röster, Händler und Einzelhändler sowie Finanzinstitute, nichtstaatliche Organisationen und Regierungsvertreter werden das Forum besuchen.

"Im Namen des World Coffee Producers Forum möchten wir Präsident Clinton zu unserem Forum herzlich begrüßen. Er ist eine der angesehensten Stimmen weltweit für die Förderung einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung in den Entwicklungsländern. Als Kolumbianer ist es für mich auch eine große Ehre, ihn begrüßen zu dürfen. Sein Engagement für unser Land seit dem Jahr 2000 mit 'Plan Columbia' war maßgebend dafür, die Jahre der Gewalt, von denen wir alle, einschließlich unserer Kaffeebauern, betroffen waren, hinter uns zu lassen", sagte Roberto Velez, CEO des FNC.

Das erste weltweite Forum der Kaffeeproduzenten vereint die gesamte Kaffeewertschöpfungskette, um ihre größten Herausforderungen zu analysieren und zu besprechen, z. B. das Einkommen und die Erträge der Bauern, den Klimawandel und die Produktivität, sowie um gemeinsame Maßnahmen zur Bewältigung dieser Herausforderungen zu erarbeiten und auf den Weg zu bringen. Das erste Forum wird vom FNC in Medellín im Anschluss an die Feier anlässlich seines 90-jährigen Jubiläums ausgetragen.

Der FNC ist ein Verband der kolumbianischen Kaffeebauern und repräsentiert mehr als 560.000 im Kaffeeanbau tätige kolumbianische Familien in fast 600 Gemeinden Kolumbiens (ca. 54 % der Gesamtheit).

Weitere Informationen finden Sie unter:

http://worldcoffeeproducersforum.com/ (http://worldcoffeeproducersforum.com/)

http://foromundialproductorescafe.com/ (http://foromundialproductorescafe.com/)

Kontaktinformationen:

Colombian Coffee Growers Federation

Martha Sánchez

Corporate Communications Director

Prensa.FNC@cafedecolombia.com

(57+1) 3136600, Durchwahl 1790

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia-Fondo Nacional del Café via Globenewswire