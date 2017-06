Hannover (ots) - Hannover als Kreativ-Hochburg: Am letzten August-Wochenende treffen sich bereits zum fünften Mal Erfinder, Kreativköpfe und Technikenthusiasten im Congress-Centrum HCC. In zwei Hallen und im Stadtpark zeigen an rund 200 Ständen die engagierten Maker ihre faszinierenden Projekte und fordern die Besucherinnen und Besucher zum Mitmachen auf. Wer dabei sein möchte, kann bereits jetzt Tickets zum Vorzugspreis erwerben.



Am Samstag, 26. August, eröffnet Regionspräsident Hauke Jagau um 10 Uhr die Maker Faire Hannover. Selbst begeisterter Bastler, lädt er zum Kommen, Staunen und Mitmachen ein. http://bit.ly/2tsZvoJ



Die Schwerpunkte bei der Maker Faire Hannover liegen nicht nur im technischen und wissenschaftlichen Bereich. Das DIY-Spektrum ist breit gefasst: "Wir freuen uns auf spannende Projekte aus den Bereichen Arduino/Raspberry Pi, aber auch aus 3D-Druck, Robotik, Recycling/Upcycling, Wearables, Internet of Things, LEGO, Crafting, Quadrocopter, Modellbau und klassischem Handwerk", sagt Philip Steffan, Community-Manager der Maker Faire.



Am Freitag, 25. August, findet zum zweiten Mal von 9 bis 14 Uhr der vorgeschaltete Schülertag statt. Schulklassen und ihre Lehrkräfte haben freien Eintritt. Lehrerinnen und Lehrer können sich dann über die vielseitigen Maker-Themen informieren und darüber wie sie Impulse aus der Community für ihren Unterricht nutzen können. Tickets gibt es in unserem Onlineshop.



An den Publikumstagen, am 26. und 27. August, richtet sich die Maker Faire an die gesamte Familie. Die Öffnungszeiten sind jeweils von 10 bis 18 Uhr. Bis einschließlich 15. Juli gelten vergünstigte Eintrittspreise. Wer mit dem Frühbucherrabatt 25 Prozent sparen will, bucht umgehend Tickets auf der Maker Faire-Webseite: https://maker-faire.de/hannover. Hier sind auch nähere Informationen zur Veranstaltung zu finden.



Impressionen von der Maker Faire Hannover 2016: http://bit.ly/2sYgH4L



Die Maker Faire Hannover ist eine unabhängig organisierte Veranstaltung unter der Lizenz von Maker Media, Inc. Die Maker Faire Hannover steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Alle Maker Faires in D/A/CH werden vom deutschsprachigen Make Magazin präsentiert.



Weiteres Bildmaterial gern auf Anfrage.



OTS: Make newsroom: http://www.presseportal.de/nr/115465 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_115465.rss2



Pressekontakt: Sylke Wilde Heise Medien Telefon: +49 511 5352-290 sylke.wilde@heise.de