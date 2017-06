Stuttgart (ots) - Pflegedienste und Pflegeheime in Baden-Württemberg laden Landtagsabgeordnete auch in diesem Jahr wieder zu Praxiseinsätzen ein. Die Landesgruppe des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) setzt damit die erfolgreiche Reihe von Politiker-Praktika fort. Im vergangenen Jahr hatten sich rund 50 Politikerinnen und Politiker aus dem baden-württembergischen Landtag für einen aktiven Einblick in den Arbeitsalltag von Pflegenden interessiert, mehr als 20 von Ihnen haben ihre Praxiseinsätze bereits absolviert.



"Es ist wichtig, dass diejenigen, die über die Rahmenbedingungen für die Pflege entscheiden, auch die Arbeit vor Ort einmal erleben", erklärt der baden-württembergische bpa-Landesvorsitzende Rainer Wiesner. Neben dem persönlichen Erlebnis seien auch die anschließenden Gespräche zwischen Pflegenden, Betreibern und den Abgeordneten hilfreich und wichtig.



Wenn möglich begleiten die Abgeordneten die Mitarbeiter der ambulanten Dienste zu einem Hausbesuch, helfen bei der hauswirtschaftlichen Versorgung oder sind in der Tagesbetreuung aktiv. Auch in den Pflegeheimen können die Abgeordneten tatkräftig mitwirken und so Einblicke in den Alltag von Pflegekräften und Bewohnern bekommen. "Drängende Probleme wie die Arbeitsverdichtung, überbordende Bürokratie oder starre Vorgaben zum Personaleinsatz werden damit für die politischen Entscheider hautnah erfahrbar", so Wiesner.



In diesem Jahr sei der Austausch zwischen Pflegenden und Politikern besonders wichtig. Zum einen habe der bpa zur Bundestagswahl im Herbst zehn Forderungen für eine gesicherte Altenpflege 2030 formuliert, die auch für die Pflegepolitik im Land wichtig seien. Zum anderen beschäftigte sich der Landtag mit vielen Reformempfehlungen aus dem Bericht der Enquetekommission zur Zukunft der Pflege. Die Landesregierung hat angekündigt, nur rund 140 von knapp 600 Handlungsempfehlungen umsetzen zu wollen. "Wir fänden es bedauerlich, wenn zentrale Vorschläge der Enquetekommission unter den Tisch fallen würden und möchten verschiedene Themen mit den Abgeordneten diskutieren. Wir erwarten deshalb großes Interesse an einem praktischen Erlebnis im Pflegealltag. Unsere über 1.000 Mitgliedsunternehmen in ganz Baden-Württemberg öffnen dafür gerne ihre Türen", verspricht der bpa-Landesvorsitzende.



Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 1.000 in Baden-Württemberg) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.



