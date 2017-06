Rom (ots/PRNewswire) -



Studenten des Lehrgangs LUISS Master in Tourism Management werden durch eine neue Partnerschaft mit Lungarno Collection Einblick in den Luxustourismussektor erhalten. Die Partnerschaft wird das Klassenzimmererlebnis verbessern und zu Praxisprojekten im Luxustourismussektor beitragen.



Der Master in Tourismusmanagement zählt auf einen wirtschaftlichen Beratungsausschuss, zu dem Vertreter der wichtigsten Unternehmen aus der Branche gehören und der das Ziel verfolgt, den Studenten eine Beschäftigungsfähigkeit zu sichern und Geschäftspartner zufriedenzustellen.



Unter diese Partnerschaften stellt Lungarno Collection (https://www.lungarnocollection.com/) eine unverwechselbare Präsenz auf der Bühne der italienischen Gastfreundschaft dar. Lugarno Collection besitzt Luxus-Adressen in den begehrtesten Stadtteilen von Florenz und Rom. Die Marke Lungarno Collection wurde 1995 als Hotel-Management-Unternehmen im Besitz der Ferragamo-Gruppe ins Leben gerufen. Jedes Hotel hat seine eigene Persönlichkeit, schöpfend aus städtischer Kultur, Geschichte und Stil, und bietet ein sehr persönliches Erlebnis, gekennzeichnet durch Eleganz, markantes Design und aufmerksamen Service.



Programmdirektor Matteo Giuliano Caroli sagte: "Luxus-Tourismus ist ein schnell wachsendes Segment der Tourismusbranche. Die Partnerschaft mit Lungarno Collection ermöglicht unseren Studenten, von einem der führenden italienischen Unternehmen in diesem Sektor zu lernen. Sie haben die Möglichkeit, die Praxis zu erleben und zu erfahren, was "Made in Italy" für den Luxus-Tourismus bedeutet."



Elena Cipollini, Lungarno Director of HR & Quality, sagte: "Die Partnerschaft mit dem Programm LUISS Master in Tourism Management gibt uns die Möglichkeit, unsere Kenntnisse und Erfahrungen weiterzugeben sowie zu sehen, welche Talente und Fähigkeiten die jungen Absolventen in unser Unternehmen einbringen können."



Das Ziel des 12-monatigen Programms LUISS Master in Tourism Management (http://businessschool.luiss.it/tourism-management/) ist es, analytische und Management-Fähigkeiten für eine Karriere im Tourismus zu vermitteln. Italien ist eines der fünf beliebtesten Reiseziele der Welt und verfügt über 51 UNESCO-Welterbestätten, mehr als jedes andere Land. Dieses Umfeld bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit für die Studenten, Tourismus zu studieren und die erlernten Fähigkeiten in ihrem unmittelbaren Umfeld anzuwenden.



Die LUISS Business School ist die School of Business and Management der Universität LUISS Guido Carli in Rom, Italien. Die Schule steht für Exzellenz in der Management-Ausbildung und fördert die persönliche und berufliche Entwicklung von Einzelpersonen und Unternehmen. Das Programmportfolio umfasst die Studiengänge MBA, BA und MS (Department of Business and Management), spezialisierte Master-Programme, Executive-Programme und individuelle Programme für Unternehmen.



